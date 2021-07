Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua relazione con Diletta Leotta ma, nelle ultime ore, a catturare l'attenzione, non sono state le sue vicende amorose, ma una gaffe che ha commesso. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, durante la serata di venerdì 2 luglio, ha condiviso uno scatto nelle sue storie Instagram, che ha suscitato ironia sul web. Can ha voluto sostenere la Nazionale in occasione della partita contro il Belgio, indossando una mascherina con il tricolore, ma non era quella giusta.

Anche Deianira Marzano ha fatto notare l'errore dell'attore turco.

Can Yaman tifa Italia agli Europei, ma indossa la mascherina sbagliata

Can Yaman aveva già dimostrato in precedenza di seguire con passione gli Europei, infatti, a giugno, era andato allo stadio Olimpico con Diletta Leotta, per vedere la partita Turchia - Italia. Nella serata dei quarti di finale, non essendoci la sua squadra in campo, ma la Nazionale del nostro paese contro il Belgio, l'attore di Istanbul ha voluto sostenere i calciatori di Mancini, mostrandosi con la mascherina con un tricolore verde, bianco e rosso. Can ha inoltre corredato la storia Instagram con la scritta: ''Forza azzurri'', ma ha commesso una gaffe, indossando la mascherina sbagliata.

Can Yaman non si accorge che la mascherina non è dell'Italia

Can Yaman ha mostrato il suo volto con la mascherina con i colori della bandiera Italiana, ma non si è accorto che solamente i colori erano corretti, perché il tricolore del nostro paese ha le strisce verticali e non orizzontali. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha infatti messo in viso i colori giusti: verde, bianco e rosso, ma non erano disposti nel modo esatto.

La mascherina indossata da Can Yaman sembrava una bandiera ungherese capovolta.

L'ironia sul web per la gaffe di Can Yaman: il commento di Deianira

Sul web, la gaffe di Can Yaman non è passata inosservata, al punto che, anche Deianira Marzano ha ricevuto segnalazioni dai suoi follower, riguardo alla vicenda. Dopo la pubblicazione dello scatto dell'attore di Istanbul, infatti, l'influencer campana ha inserito fra le sue storie Instagram un commento di un suo fan: ''Qualcuno faccia sapere a Can che la bandiera italiana ha i colori in verticale e non in orizzontale''.

Diletta Leotta, nel frattempo, ha tifato la Nazionale a casa, ma sventolando davanti al televisore la bandiera corretta, con i colori disposti nel verso giusto. Non resta che attendere la semifinale del 6 luglio, per vedere se l'attore turco indosserà la mascherina esatta, con le strisce verdi, bianche e rosse, ma verticali.