Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando hanno iniziato la loro storia d'amore. Nelle ultime ore, in rete, erano trapelate indiscrezioni di una presunta lite fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn ma, nella serata di domenica 11 luglio, l'attore di Istanbul ha fatto una dedica d'amore alla fidanzata, mettendo pertanto a tacere i rumor circolati.

Can Yaman fa una dedica d'amore a Diletta Leotta sui social

Can Yaman ha guardato la finale degli Europei con la sua fidanzata Diletta Leotta, smentendo le voci di una presunta crisi con la showgirl.

La coppia del momento ha tifato Italia durante il match contro l'Inghilterra e, i due innamorati, hanno anche condiviso con i loro milioni di follower, alcuni dei momenti trascorsi insieme. L'attore di Istanbul, inoltre, ha anche fatto una dedica d'amore su Instagram alla compagna. Can ha condiviso, infatti, uno scatto con Diletta Leotta, mentre avevano il volto dipinto con il tricolore, scrivendo: ''Un amore italiano''.

Le voci della presunta lite fra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel pomeriggio di domenica 11 luglio, Alessandro Rosica aveva pubblicato un post in cui aveva rivelato un retroscena sulla coppia del momento. Secondo l'esperto di gossip, infatti, nei giorni scorsi, ci sarebbe stata una lite fra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta che sarebbe avvenuta prima dal vivo, per poi proseguire al telefono.

Rosica, aveva informato i suoi follower su Instagram, che il diverbio sarebbe nato per totali incongruenze di coppia. Alessandro, inoltre, aveva definito fintala relazione fra Can e Diletta, aggiungendo: ''Lui stanco, lei un po' meno, comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire''.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele

Nonostante le voci di una presunta lite e nonostante ci siano persone che non credono alla veridicità della loro relazione, l'attore di Istanbul e la sua fidanzata continuano a trascorrere momenti insieme fra vacanze e serate. Nel weekend, infatti, Can è andato in Liguria con Diletta e la coppia ha trascorso le giornate fra le vie di note località turistiche e momenti in barca.

Nella serata di domenica 11 luglio, inoltre, Yaman e Leotta hanno guardato insieme la finale degli Europei, tifando Italia, in compagnia di alcuni amici. La dedica di Can Yaman per Diletta Leotta e i video sorridenti condivisi sui social, sembrerebbero smentire le voci di una presunta crisi fra di loro. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per la coppia del momento ci saranno i fiori d'arancio.