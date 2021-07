Can Yaman perde lo scettro di divo delle soap del pomeriggio di Canale 5. Da diversi anni, durante il periodo estivo, l'attore turco è il protagonista indiscusso con diverse serie di grande successo come nel caso di Bitte Sweet, passando per DayDreamer - Le ali del sogno fino all'ultima serie Mr Wrong che non ha brillato dal punto di vista auditel. Il ruolo di "re delle soap" è stato scippato a Can Yaman da due nuovi attori turchi che, in queste settimane hanno conquistato il pubblico di Canale 5. Trattasi dell'attore di Serkan in Love is in the air e di Cesur, protagonista di Brave and Beautiful.

Calano gli ascolti di Can Yaman su Canale 5

Nel dettaglio, questa estate Canale 5 aveva scelto di tornare a puntare su Can Yaman per occupare la fascia del primo pomeriggio, rimasta orfana di Maria De Filippi e del suo Uomini e donne.

E così ha debuttato la soap Mr Wrong - Lezioni d'amore, successivamente promossa anche in prima serata. Peccato, però, che gli ascolti di questo nuovo prodotto non abbiano brillato e, soprattutto nella fascia serale di Canale 5, la media è stata dir poco irrisoria con appena il 9% di share e poco più di un milione e mezzo di spettatori.

Dati decisamente bassi e ben distanti da quelli che Can Yaman aveva messo a segno in passato con le altre soap turche che avevano toccato anche il 20% di share.

Dopo il successo di Can Yaman, arrivano due nuovi re delle soap Mediaset

Sta di fatto che, per questa estate, Canale 5 ha scelto di puntare su due nuove serie turche con altrettanti protagonisti maschili, che hanno conquistato il gradimento del pubblico.

La prima è Love is in the air, che vede protagonista l'attore Kerem Bursin nei panni dell'affascinante architetto Serkan Bolat.

Oltre ad essere un modello di successo, l'attore ha al suo attivo anche diversi film e serie televisiva ed è considerato il "principe azzurro" della Turchia.

L'altro personaggio lanciato in questa estate 2021 e candidato a diventare il nuovo re delle soap di Canale 5 al posto di Can Yaman, è l'attore Kivanc Tatlitug, noto al pubblico per essere Cesur della soap Brave and Beautiful.

Cesur e Serkan, la nuova coppia di 'divi' delle soap che subentra a Can Yaman

Anche in questo caso, il suo fascino non è passato inosservato, al punto da essere considerato il "Brad Pitt del Medioriente".

Sia l'attore di Serkan che quello di Cesur, hanno saputo far breccia nel cuore del pubblico.

Love is in the air e Brave and Beautiful, in queste settimane di messa in onda su Canale 5, hanno ottenuto un ascolto medio di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, arrivando a toccare anche il 18-19% di share e permettendo alla rete ammiraglia di conquistare la leadership degli ascolti pomeridiani.