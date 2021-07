Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. L'attore turco, che sta facendo impazzire i telespettatori italiani con la serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, in queste settimane è sempre più protagonista del Gossip per il suo flirt in corso con la bella Diletta Leotta. Una storia d'amore che sembra procedere nel verso giusto, anche se il padre di Can Yaman ha recentemente smentito che i due possano convolare a nozze entro quest'anno. A tal proposito, l'esperto di gossip Alessandro Rosica, si è lasciato andare a dei clamorosi retroscena sul conto del padre dell'attore, che in queste ore stanno mettendo in agitazione i fan di Can.

Il padre di Can Yaman fa chiarezza sulle nozze tra suo figlio e Diletta

Nel dettaglio, dopo le voci di matrimonio immediato tra Can Yaman e Diletta Leotta, fissato addirittura per il prossimo 16 agosto, a fare un po' di chiarezza ci ha pensato il papà dell'attore protagonista di svariate serie di successo.

Contattato da un tabloid in Turchia, il papà di Can ha precisato che per il momento tra Diletta e suo figlio Can c'è stato lo scambio degli anelli di fidanzamento ma non si è ancora parlato di matrimonio.

Il padre del divo turco, però, si è detto convinto del fatto che le nozze tra i due potrebbero arrivare il prossimo anno. Insomma ci sarebbero delle buone possibilità che Can e Diletta diventino marito e moglie nel 2022.

Il retroscena di Rosica sul papà di Can Yaman

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, quelle del padre dell'attore turco, che può essere sicuramente considerato una persona "informata dei fatti".

Eppure, le parole del padre di Can hanno fatto storcere il naso all'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo social, si è lasciato andare a dei retroscena sul conto dell'uomo.

"Ma voi credete alla parola del padre di Can? Uno che è nel circo? Per di più sotto alcool dalla mattina alla sera", ha sentenziato Rosica sui social.

"Chiedete in Turchia chi è il padre di Can. La loro parola vale zero", ha proseguito ancora l'esperto di gossip che continua ad essere del parere che questa love story tra Yaman e Diletta sia costruita a tavolino e frutto di piani mediatici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore turco al lavoro per le riprese di Sandokan

Sta di fatto che, questa volta, le parole di Rosica sul conto del padre di Can potrebbero non passare inosservate e potrebbero indurre l'attore turco a prendere posizione e a replicare duramente.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can Yaman si prepara ad affrontare le riprese di Sandokan, la nuova serie evento che lo vedrà protagonista nei panni della Tigre di Mompracem, dopo il successo degli anni '80 registrato da Kabir Bedi.