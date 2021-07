Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. L'attore turco, che sta facendo sognare gli spettatori di Canale 5 con la serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, continua ad essere chiacchieratissimo anche per la sua storia d'amore con Diletta Leotta. Intanto, in queste ore, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica è tornato a parlare del divo turco del momento, rivelando dei retroscena sui contratti che avrebbe chiuso dopo il chiacchiericcio nato intorno alla sua storia d'amore con la conduttrice sportiva, che da mesi tiene banco sui giornali di gossip e in televisione.

Il retroscena su Can Yaman e la sua storia d'amore con Diletta Leotta

Nel dettaglio, secondo Alessandro Rosica, sia Can Yaman che la sua fidanzata Diletta ne avrebbero guadagnato da questa situazione, legata alla loro chiacchieratissima storia d'amore che dallo scorso gennaio, impazza sulle varie riviste ma anche sui social.

"E poi dicono che ci avrebbe perso lui. Ha chiuso collaborazioni milionarie, ha addirittura creato un profumo, ma soprattutto gli spetta un futuro tv in Italia", ha scritto Rosica in un post sfogo che ha scelto di condividere sui social con i tantissimi fan che lo seguono.

Si parla anche di un futuro in tv per Can Yaman

Insomma, secondo questo retroscena dell'esperto di gossip, Can Yaman ne sarebbe uscito particolarmente rafforzato da tutta questa vicenda che da mesi lo vede protagonista in prima persona sulle varie riviste di gossip.

A guadagnare sarebbero state soprattutto le finanze dell'attore turco di Mr Wrong e DayDreamer, dato che secondo Rosica sarebbe arrivato a chiudere delle collaborazioni addirittura milionarie.

Come se non bastasse, l'attore turco adesso mirerebbe a conquistare il suo "posto al sole" nel panorama televisivo italiano. Del resto, già nei mesi scorsi è stata annunciata la presenza di Can Yaman nelle vesti di protagonista del remake di Sandokan, la serie degli anni '80 con Kabir Bedi, che tornerà in onda sul piccolo schermo.

Il silenzio di Diletta e Can alle critiche sulla loro storia

A questo punto, però, non si esclude che quello con Sandokan possa non essere l'unico nuovo impegno televisivo per Can Yaman e che ben presto, per lui, possano aprirsi anche nuove strade sul piccolo schermo italiano.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, la coppia Can-Diletta prosegue diretta per la propria strada.

I due, infatti, non hanno mai replicato direttamente alle critiche, ai dubbi e ai sospetti di questi mesi legati alla loro storia d'amore.

Prima o poi romperanno il muro del silenzio per far chiarezza sul loro conto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.