Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. La coppia del momento sembrerebbe fare sul serio e, infatti, nei giorni scorsi si è recata a Istanbul, città natale del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, dove la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto la famiglia del suo fidanzato. In occasione del viaggio in Turchia, i due innamorati sono stati intervistati dai giornalisti fuori da un ristorante in cui erano andati a cena con i genitori di Can e, mentre l'attore turco non ha risposto ai giornalisti, la mamma di Yaman ha risposto a una domanda sulle nozze di suo figlio.

Can Yaman non risponde ai giornalisti, sua mamma commenta le nozze con Diletta Leotta

Can Yaman è apparso restio a rispondere alle domande dei giornalisti che lo avevano raggiunto durante una serata in famiglia. A tal proposito, l'attore di Istanbul ha evitato di rilasciare dichiarazioni ai reporter e ha camminato spedito per la sua strada, mentre Diletta Leotta sorrideva di fronte alle telecamere e cercava di calmare il suo fidanzato, visibilmente infastidito per l'assedio. A rispondere alle curiosità dei giornalisti, però, ci ha pensato la mamma di Yaman, la signora Güldem, che ha fornito qualche dettaglio sulle presunte nozze di suo figlio, con Diletta.

La mamma di Can Yaman commenta le nozze con Diletta Leotta

La curiosità dei giornalisti turchi è stata incentrata anche sulla relazione della coppia del momento. In particolar modo, un reporter ha chiesto alla mamma di Can Yaman di rispondere a una domanda in merito alle nozze con Diletta. Il giornalista ha voluto sapere se suo figlio si sarebbe sposato entro un anno con la giornalista sportiva di Dazn e la signora Güldem si è sbilanciata, affermando: ''Se Dio vorrà''.

Poco prima, la suocera di Leotta, aveva anche condiviso uno scatto sui social in compagnia di Can e sua nuora, usando come didascalia: ''Mio figlio e mia figlia'', facendo intendere pertanto di approvare la fidanzata dell'attore turco.

Can Yaman e Diletta Leotta in vacanza in Turchia

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele e i due fidanzati sono tornati da qualche giorno in Italia, dopo aver trascorso un po' di tempo in Turchia.

La coppia del momento ha condiviso alcuni scatti e video sui social, mentre si trovavano nel paese d'origine dell'attore e sono stati immortalati dai paparazzi, mentre si scambiavano effusioni su un catamarano. Al momento, Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla data delle nozze. Non resta pertanto che attendere un po' per scoprire se per i due innamorati ci saranno i fiori d'arancio.