Continuano a far vivere delle intense emozioni ai telespettatori di Canale 5, le avventure della nuova soap opera di origini turche Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel) trasmessa tutti i pomeriggi estivi dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che va in onda il 29 luglio 2021, come di consueto dopo la telenovela Una vita e prima dell’altro sceneggiato di successo Love is in the air, non mancheranno intrighi e colpi di scena.

Dagli spoiler si evince che la nuova mossa di Tahsin Korludağ (Tamer Levent) sarà un duro colpo per tutti: l’uomo a sorpresa sarà intenzionato a diventare il marito della sua amante Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç).

La scelta del potente proprietario terriero susciterà reazioni contrastanti tra i membri della famiglia.

Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) manifesterà il proprio disappunto per il fatto che suo padre sarà pronto a fare il grande passo e poi penserà che sia la volta buona per ubriacarsi in compagnia del coraggioso Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), che intanto continuerà a essere disposto a tutto per riuscire a soddisfare la sua sete di vendetta per conto del padre ucciso anni prima.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 29 luglio: Tahsin vuole convolare a nozze con Adalet, alcuni suoi familiari contrariati

Le anticipazioni sulla serie televisiva Cesur ve Güzel relative a ciò che succederà nella 19^ puntata, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 29 luglio 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, raccontano che al centro delle scene ci sarà Tahsin, che prenderà una decisone del tutto inaspettata: il potente proprietario terriero vorrà convolare a nozze con Adalet.

L’importante scelta del temutissimo uomo di Korludağ, purtroppo finirà per scatenare sin da subito diversi malcontenti: i membri della sua famiglia avranno delle reazioni contrastanti, dato che si divideranno schierandosi quindi in due frazioni.

Sühan beve qualche bicchiere di troppo con Cesur

In particolare da una parte ci sarà chi non vedrà di buon occhio la storia d’amore tra i due promessi sposi Tahsin e Adalet e tra questi c'è pure la figlia Sühan.

La protagonista femminile troverà il coraggio di lasciarsi andare e quindi di viversi il momento, dato che approfitterà della situazione per sfogarsi con il suo salvatore Cesur: i due passeranno del tempo insieme, bevendo qualche bicchiere di troppo. A questo punto l'uomo, preoccupato per la fanciulla, la inviterà nella sua casa a Nisantasi.

Intanto ci saranno i preparativi della festa per accogliere Adalet in famiglia e nessuno sembrerà essere di buon umore: Hulya (Zeynep Kızıltan) ad esempio non si presenterà al party dopo essere stata invitata da Cahide (Sezin Akbaşoğulları).