I Ferragnez sono finiti al centro del clamore mediatico. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti, soprattutto su Twitter, hanno cominciato a criticare duramente Chiara Ferragni. Il motivo? L'influencer ha scelto di affittare un jet privato per raggiungere la meta delle vacanze, ovvero, la Puglia. Secondo alcuni utenti, la scelta sarebbe stata esagerata e che persone come lei starebbero facendo danni al clima.

L'episodio incriminato

Come è solita fare, Chiara Ferragni ama condivdere sui social la sua quotidianità. Nelle ultime ore, la diretta interessata ha spiegato di andare in Puglia per le vacanze insieme a tutta la sua famiglia.

Come mezzo di trasporto, Ferragni ha mostrato un jet privato. E' bastato davvero poco per far scoppiare una polemica. A quanto pare, infatti, la scelta della moglie di Fedez non è stata vista di occhio da alcuni dei suoi followers.

Utenti divisi

In poco tempo, sul profilo Intagram di Chiara Ferragni è scoppiata una polemica. Secondo alcuni, il jet utilizzato per un viaggio di breve durata è stato eccessivo: "Vi rendete conto dell'impatto climatico? Sono basita". Per un altro utente, prendere un jet privato per un volo nazionale è inconcepibile: "Sono persone come voi che stanno facendo i danni più grandi".

Al contrario altri fan dei "Ferragnez" hanno spezzato una lancia a favore dei due coniugi.

Da quanto si apprende, alcuni utenti hanno fatto notare che Chiara Ferragni ha due figli Leone e Vittoria, la secondogenita ha solamente qualche mese. Dunque, nel mezzo di una pandemia l'influencer potrebbe avere solamente scelto di salvaguardare la salute dei suoi pargoli.

Alle critiche scaturite sul proprio account, la diretta interessata ha preferito non replicare.

D'altro canto, Chiara Ferragni ha sempre scelto di non entrare nel mezzo di alcune discussioni. Tuttavia, non è escluso che il marito Fedez non decida di fare chiarezza sulla loro scelta per mettere a tacere le malelingue.

Chiara Ferragni perde il primato

Chiara Ferragni per anni è stata la regina dei social: la 34enne di Cremona risultava essere la donna italiana più seguita.

A quanto pare, la moglie di Fedez ha perso il primato per mano di Khaby Lame. Il giovane in un'intervista ha confidato di non essere molto interessato alle classifiche. Secondo Khaby, l'importante è avere dei valori e la passione poiché senza di quelle due cose non si può fare nulla.

A proposito della moglie di Fedez, Lame ha ammesso: "Io ho molto rispetto per Chiara Ferragni". A detta del ragazzo, la 34enne è stata la prima ad avere introdotto il mondo degli influencer in Italia. Inoltre, Khaby Lame ha dichiarato: "Si è creata un grande impero". Secondo il giovane, lui e Chiara sono molti diversi nonostante siano molto seguiti sui social.