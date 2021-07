Una domenica 25 luglio malinconica per Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne trono over ormai diventata una delle colonne portanti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Anno dopo anno, la piemontese ha fatto appassionare il pubblico alle sue vicende amorose, diventando una presenza fissa del dating-show di Canale 5.

In queste ultime ore, l'ex fiamma di Giorgio Manetti si è lasciata andare a dei pensieri del passato, postando una foto da bambina e pubblicando una dedica d'amore per il suo papà.

La foto da bambina di Gemma Galgani, dama di Uomini e donne

Tra le Stories del suo profilo Instagram, Gemma Galgani ha voluto condividere una sua immagine da bambina, al fianco dell'amato papà Alfredo che non c'è più.

Un amore indissolubile quello tra Gemma e il padre, come ha spiegato più volte la dama torinese in diverse interviste. Ed è proprio per questo motivo che Galgani si è lasciata andare alla malinconia, affidando ai social un dolce pensiero per il suo papà.

La dedica di Gemma per il suo amato papà

"Mai come oggi vorrei parlare con babbo Alfredo", ha rivelato Gemma Galgani, ringraziando la fanpage che ha mostrato la foto che ha reso felice la dama torinese, ma al tempo stesso anche un po' malinconica, visto che il suo pensiero è andato al papà ormai scomparso.

Intanto, fervono i preparativi per la prossima stagione di Uomini e donne, che tornerà in onda da settembre su Canale 5. La piemontese sarà ancora una volta nel parterre delle dame del trono over, pronta a rimettersi in gioco con la speranza di riuscire a trovare il "grande amore" della sua vita.

Le ultime esperienze vissute durante l'edizione della trasmissione di Maria De Filippi che si è conclusa a maggio, non sono andate a buon fine.

La rivelazione di Gemma sull'ex Marco Firpo

Gemma ha avuto modo di conoscere nuovi cavalieri che si sono avvicinati a lei con l'intenzione di frequentarla dentro e fuori dal programma, ma gli esiti finali non sono stati dei migliori.

La dama torinese, quindi, si ritrova a trascorrere l'estate da sola, e in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, ha ammesso che tra i suoi ex pretendenti sente particolarmente la mancanza di Marco Firpo.

In particolar modo, Gemma sostiene di avere un bel ricordo del cavaliere e dei momenti che hanno trascorso insieme al di fuori degli studi della trasmissione di Canale 5. Tuttavia, anche la frequentazione con Marco non è andata nel migliore dei modi e si è arrivati all'addio.