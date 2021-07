Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano ad essere tra i protagonisti del Gossip più seguiti e discussi di questa estate 2021. Da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 5, i due non si sono lasciati neppure un solo istante, pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore. E, in queste settimane, i due si stanno godendo la prima estate d'amore in coppia. A parlare di loro ci ha pensato il paparazzo Alex Fiumara che con un post su Instagram, li ha difesi da chi sostiene che il loro sia un amore fasullo.

Il retroscena sulla coppia Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli

Nel dettaglio, come un po' per tutte le coppie che si formano all'interno di un reality show o di un programma televisivo in generale, anche per Giulia Salemi e Pierpaolo ci sono stati un po' di preconcetti iniziali.

Non tutti credevano nella "buona fede" di questa coppia e in tanti sospettavano che il loro amore sarebbe giunto al capolinea dopo poche settimane post Grande Fratello Vip.

Ancora oggi, la coppia dei "Prelemi" ha un bel po' di detrattori che sostiene di non crede nella veridicità di questo sentimento e così, il paparazzo Fiumara, che li sta seguendo in questa calda estate 2021, ha deciso di spezzare una lancia a loro favore.

Il noto paparazzo, infatti, ha svelato che qualche settimana ha avuto modo di seguire Giulia e Pierpaolo durante la loro vacanza in Sardegna e di averli fotografati a loro insaputa.

Il paparazzo Fiumara difende Giulia e Pierpaolo

Il risultato? I due fidanzati sono stati vicini, felici e innamorati per tutto il tempo, incuranti della presenza dei paparazzi che in quel momento stavano scattando le foto.

"Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia sana e vera", ha scritto il paparazzo sui social, postando poi gli scatti d'amore della coppia nata quest'anno nella casa di Cinecittà e sottolineando il fatto che sono stati appiccicati per tutto il tempo.

"Il gossip lo può raccontare chi lo fa", ha proseguito ancora Fiumara invitando i fan a diffidare da chi fa gossip sui social e non "per strada" mettendosi alla ricerca dei personaggi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prosegue l'estate d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo

Insomma quello tra Giulia e Pierpaolo sarebbe un amore vero e autentico, al punto che i due sono riusciti a convincere anche il noto paparazzo che nel corso degli anni ha avuto modo di assistere ad un bel po' di coppie "fake" che sono nate nel mondo dello spettacolo.

Intanto, i Prelemi continuano a godersi la loro estate d'amore insieme.

In questi giorni si trovano a Ibiza, come testimoniato dalle stories social e poi ad agosto hanno ammesso di avere in programma un ritorno a Maratea, città natale di Pierpaolo, dove in questi giorni Giulia è stata accolta positivamente da tutta la famiglia Pretelli.