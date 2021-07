I fan di Giulia Stabile hanno un appuntamento da segnare in agenda: domenica 4 luglio, in prima serata, la vincitrice di Amici 20 si esibirà su Raiuno. La ballerina, che figura tra i professionisti della prossima edizione del talent di Maria De Filippi, infatti, sarà ospite di Mara Venier, la quale condurrà il programma Una voce per Padre Pio. La registrazione dello show musicale ha già avuto luogo e le voci di una possibile partecipazione della danzatrice al programma erano già circolate in rete. Alcuni utenti del web avevano postato sui social le prove della giovane e adesso è arrivata la conferma.

Giulia sarà di nuovo su Raiuno.

Giulia ha conquistato Zia Mara

Anche zia Mara è stata conquistata dalla genuinità e dalla dolcezza di Giulia Stabile dopo averla intervistata nel corso della quarantesima puntata di Domenica In. Proprio nel giorno del diciannovesimo compleanno della ballerina, la conduttrice l'ha voluta di nuovo in un altro suo programma. Venier, infatti, sarà alla conduzione dello show musicale Una voce per Padre Pio, che verrà trasmesso in prima serata la prossima domenica e ha voluto tra i suoi ospiti la vincitrice di Amici 20.

Con molta probabilità, Stabile si esibirà sulle note di I'm kissing you, interpretando il ruolo di Giulietta. La coreografia ha già avuto molto successo durante il pomeridiano di Amici e ha dei toni molto romantici, adatti al programma di Raiuno.

Così, dopo aver mostrato a Raiuno il suo lato più sexy, con Ice-Ice Baby, Giulia avrà modo di mettersi in gioco per dimostrare al pubblico la sua versatilità, qualità molto spiccata nella ballerina. A prender parte al programma, accanto alla danzatrice, ci saranno nomi di rilievo della musica italiana. Da Orietta Berti, ad Al Bano e Romina Power, passando per Katia Ricciarelli e Gigi D'Alessio: questi sono solo alcuni dei nomi degli artisti che calcheranno lo stesso palco sul quale Giulia si esibirà.

La ballerina al fianco di Sangiovanni nel video di Malibù?

E di certo a fare il tifo per lei ci sarà anche il fidanzato Sangiovanni: i due giovani, in ogni circostanza, non perdono occasione per supportarsi a vicenda. Giulia ha affermato sui social di essere orgogliosa del suo Sangio, mentre questi si esibiva, peraltro con grande successo, sul palco di Battiti Live 2021. A proposito della coppi nata sui banchi della scuola di Amici e sempre più unita, una grossa novità potrebbe essere dietro l'angolo.

Giulia e Sangiovanni si sono ricongiunti a Milano: il cantante ha girato il video di Malibù e con molta probabilità la fidanzata sarà protagonista con lui dell'atteso videoclip. I follower non stanno nella pelle: il singolo, certificato tre volte platino, è un vero e proprio tormentone dell'estate 2021 e sapere che la ballerina sarà a fianco del fidanzato ha mandato in visibili i fan dei "Sangiulia". Non resta che attendere la prossima sorpresa che Giulia e Sangiovanni faranno a chi li sostiene con tanto amore.