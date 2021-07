Un altro importantissimo traguardo è stato raggiunto da Giulia Stabile. La ballerina, prima vincitrice donna nella categoria danza di Amici in ben venti edizioni, ha conseguito il diploma di danza presso l'Accademia Buccellato Rossi, la scuola presso cui studia da quando aveva solo tre anni. La pergamena, simbolo del riconoscimento, è stata consegnata a Giulia la scorsa domenica dalla direttrice della scuola, unitamente a tutti gli insegnanti che hanno sempre creduto nel talento e nella passione della diciannovenne romana. Amata per la sua arte e apprezzatissima per la sua personalità genuina e fresca, Stabile ha voluto condividere con i fan sui social la felicità del momento.

La ballerina raggiunge un altro importante traguardo

Giulia nei giorni scorsi si è diplomata: il 2021 è senza dubbio un anno fortunato per la danzatrice. Dopo la consacrazione da parte del pubblico che l'ha posta sul gradino più alto di Amici 20, domenica 11 luglio è arrivata anche quella da parte del mondo accademico.

L'avvenimento è stato ripreso e postato sui social: Stabile può contare su più di 1,5 milioni di follower per cui la danzatrice ha fatto sapere a tutto tramite alcune Instagram Story del momento felice che stava vivendo. I commenti sono stati più che positivi: gli utenti del web non hanno potuto che congratularsi con la diciannovenne, aggiungendo che si merita tutto il successo che sta ottenendo.

'Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e impegno', ha scritto Giulia, ringraziando tutti per i numerosi auguri ricevuti. 'Non smettete mai di lottare per i vostri sogni', ha poi aggiunto la romana. Questo d'altronde è il messaggio che ha sempre voluto dare la Stabile a tutti coloro che la seguono.

Lei studia danza con costanza e passione da quando era piccolissima e adesso il duro lavoro sta dando i suoi frutti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia si è conquistata con la fatica tutto ciò che ha adesso.

La carriera in ascesa di Giulia

In attesa di poterla vedere ballare ad Amici 21, dove sarà tra i professionisti, Giulia è spesso in giro per prendere parte a diversi spettacoli. Dopo la partecipazione al programma Una voce per Padre Pio su Rai1, sotto la conduzione di Mara Venier, Giulia dovrebbe prendere parte allo spettacolo che si terrà in agosto in onore di Carla Fracci.

Inoltre, i fan della ballerina possono continuare a seguire la loro beniamina sui social, dove spesso vengono condivise delle coreografie che la vedono protagonista.

A giudicare dal talento della ballerina, c'è da giurare sul fatto che si tratti solo dell'inizio di una carriera brillante.