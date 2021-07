Prosegue l'appuntamento con la Serie TV spagnola Grand Hotel, in programma in prima visione assoluta anche la prossima domenica 25 luglio 2021. Le anticipazioni rivelano che, dopo una serie di cambi programmazione frequenti, Mediaset abbia scelto di programmare ufficialmente la serie nel dì di festa della rete ammiraglia. I colpi di scena, anche nel corso dei prossimi due episodi, non mancheranno. Occhi puntati sempre su Alicia, che continuerà a portare avanti il suo piano volto alla scoperta della verità sulla morte del padre.

Alicia e Julio indagano: trama settima puntata di Grand Hotel del 25 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la settima puntata di Grand Hotel che sarà trasmessa domenica prossima in prima visione assoluta, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Ritorno al passato", Julio deciderà di aiutare Alicia nella sua indagine per arrivare alla verità sulla morte del padre.

E, i due, arriveranno a fare una nuova clamorosa scoperta che non passerà affatto inosservata. Occhi puntati anche su Alfredo che, in questo nuovo episodio della serie spagnola, riuscirà a diventare il direttore del Grand Hotel per volere di donna Teresa.

Julio si ritrova nei guai: anticipazioni Grand Hotel settima puntata

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio della settima puntata dal titolo "Cecilia". Le anticipazioni sulla trama rivelano che Ayala arriverà ad arrestare Julio: il ragazzo verrà sospettato di omicidio ma, prima di procedere con la condanna definitiva, deciderà di attendere un'ulteriore testimonianza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La protagonista di tale testimonianza è Cecilia, una ladra nonché ex fidanzata di Julio: quale sarà la versione dei fatti fornita dalla donna durante l'interrogatorio? Si schiererà contro il suo ex uomo oppure no?

Insomma una settima puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di Grand Hotel che, da questa settimana, dovrà vedersela con un'altra fiction che andrà in onda in replica su Rai 1.

La sfida della domenica tra Grand Hotel e Vivi e lascia vivere

Trattasi di Vivi e lascia vivere, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che in prima visione assoluta aveva ottenuto un ascolto netto di oltre cinque milioni di spettatori e che sarà riproposta in queste calde settimane di luglio e agosto.

Chi riuscirà ad avere la meglio in termini di ascolti? La serie spagnola, giunta ormai alla sua seconda stagione su Canale 5, riuscirà a conquistare l'ascolto più alto della serata battendo la replica di Rai 1? Al pubblico da casa, l'ardua sentenza finale.

Intanto, in queste settimane, gli ascolti della serie spagnola sono stati un po' altalenanti con una media che si è stabilizzata sul 7-8% di share.