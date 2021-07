Importanti novità accadranno nel corso della 7^ puntata di Grand Hotel, prevista il 25 luglio sui teleschermi di Canale 5. La trama della serie tv completamente realizzata in Spagna racconta che Javier Alarcon perderà la testa per Adriana, una nuova cliente dell'albergo interpretata dall'attrice Silvia Marsò. Una frequentazione che scatenerà le ire di Eusebio, il marito della donna.

Grand Hotel, puntata 25 luglio: Javier affascinato da Adriana

Le anticipazioni di Grand Hotel riguardanti la 7^ puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 25 luglio in prima serata in Italia annunciano grandi colpi di scena per i fan della Serie TV.

Nel primo episodio della serata intitolato "Ritorno al passato", Julio e Alicia si avvicineranno sempre di più a conoscere quello che è realmente accaduto a Don Carlos. Per questo motivo, il detective Ayala proporrà alla ragazza di riesumare il corpo del padre. Una notizia che giungerà ben presto alle orecchie di Donna Teresa, la quale tenterà di impedire con tutti i mezzi che la verità venga a galla.

Allo stesso tempo, Alfredo cercherà di insabbiare la sua disastrosa posizione economica. Sofia, a questo punto, crederà che sia meglio tenere nascosto che sia un nobile decaduto, in quanto teme che Donna Teresa non lo nomini come direttore dell'albergo.

Javier rimarrà affascinato dall'arrivo di Adriana, una bellissima donna.

Purtroppo, il giovane Alarcon si innamorerà ancora una volta di una persona non adatta a lui.

Eusebio vuole vendicarsi del giovane Alarcon

Nel secondo episodio della serata dal titolo "Cecilia", Javier e Adriana continueranno la loro storia d'amore all'oscuro delle conseguenze. Eusebio, infatti, scoprirà l'infedeltà di sua moglie, giurando di vendicarsi dell'amante.

Per questo motivo, il giovane Alarcon dovrà pagare per le sue azioni.

Allo stesso tempo, il detective Ayala arresterà Julio, accusandolo della morte di Don Carlos. Ma il cameriere respingerà l'accusa, addossando la colpa su Cecilia, una giovane con la quale aveva avuto una relazione in passato. Di conseguenza, Ayala si metterà alla ricerca della ragazza, in quanto è l'unica possibilità per scagionare Julio.

Il corpo di Don Carlos viene riesumato

Nel frattempo, il detective Ayala continuerà a fare delle indagini su Don Carlos. L'uomo, infatti, deciderà di partecipare all'autopsia sul corpo, recentemente riesumato.

Alfredo venderà tutti i beni di famiglia, tanto da essere costretto a schierarsi con gli Alarcon. Il marchese in rovina, infatti, pretenderà la gestione del Grand Hotel. Purtroppo per lui Donna Teresa gli proporrà una condizione in cambio del lavoro.

In attesa di vedere questo appuntamento in televisione, si ricorda che la serie tv può essere rivista in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".