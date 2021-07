Tante novità accadranno nel corso della 8^ puntata di Grand Hotel, che i telespettatori avranno modo di vedere il 1° agosto su Canale 5. La trama della serie tv spagnola racconta che Elena arriverà all'albergo per distruggere la storia tra Adriana e Javier Alarcon. Donna Teresa, invece, ostacolerà l'operato di Diego.

Grand Hotel, puntata 1° agosto: Donna Teresa mette i bastoni tra le ruote a Diego

Le anticipazioni di Grand Hotel riguardanti la 8^ puntata in programma domenica 1° agosto in prima visione sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena per i propri spettatori.

Nel primo episodio intitolato "L'anniversario", Agata, una scrittrice di romanzi gialli, deciderà di prendere alloggio all'albergo con Lady. La giovane cercherà ispirazione per il suo prossimo romanzo.

Nel frattempo, Alfredo ricoprirà il ruolo di direttore dell'impresa. Purtroppo la sua gioia avrà vita breve. La stampa spagnola, infatti, pubblicherà la notizia che la sua famiglia si trova in rovina in concomitanza al suo primo discorso da direttore. Per questo motivo, Donna Teresa non sarà affatto felice di questa situazione, tanto da rendergli le cose impossibile.

Allo stesso tempo, la famiglia Alarcon celebrerà l'anniversario del decesso di Don Carlos, a cui parteciperanno amici e famigliari tra cui Gonzalo.

Qui, Alicia inizierà a provare delle perplessità sul nipote di Donna Teresa. Per questo motivo, la ragazza sospetterà che sia implicato nella morte di suo padre.

Javier ferito gravemente da Eusebio

Javier si troverà in una situazione assai pericolosa che metterà in allarme l'intero nucleo famigliare. L'uomo, infatti, rimarrà per molto tempo a letto dopo essere stato ferito gravemente da Eusebio.

Intanto Belen avrà bisogno di soldi per trovare un posto per nascondere suo figlio fuori dall'hotel. La ragazza apparirà disperata, tanto da chiedere aiuto a Diego, che in cambio le garantirà il silenzio sulla loro vecchia storia d'amore.

Elena vuole distruggere la relazione tra Alarcon e Adriana

Nel secondo episodio di Grand Hotel dal titolo "Il battesimo", Alicia non vorrà credere che Gonzalo sia il colpevole della morte di suo padre.

Purtroppo tutte le prove punteranno il dito sull'uomo. La giovane Alarcon cercherà di mettere con le spalle al muro suo cugino. Alla fine del teso faccia a faccia, Alicia capirà che Gonzalo ha mentito.

Diego, invece, farà alcune indagini per capire chi è l'amante di sua moglie. Inoltre, l'uomo non riuscirà a sbarazzarsi del secondo figlio di Belen. Proprio quest'ultima riuscirà a rintracciare il neonato, che però si ammalerà dopo essere rimasto coinvolto in un temporale insieme alla madre.

La storia d'amore tra Adriana e Javier, invece, procederà a gonfie vele finché arriverà qualcuno interessato a metterli i bastoni tra le ruote. Il pubblico scoprirà che Elena giungerà all'albergo per distruggere la relazione tra sua madre e il giovane Alarcon.