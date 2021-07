Lavori in corso per il Grande Fratello Vip 6, il fortunato reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda nuovamente a partire da metà settembre su Canale 5. In queste settimane, la macchina organizzativa del celebre programma Mediaset è al lavoro per la scelta dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà mentre sono state scelte già le due nuove opinioniste. In queste ore, però, Stefania Orlando ha fatto sapere di essere stata contattata per fare l'opinionista del reality al fianco di Signorini, ma ha preferito declinare l'offerta.

Il retroscena di Stefania Orlando sul Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, l'ex inquilina della casa più spiata d'Italia che è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere che ci sono stati dei contatti con la produzione del reality show.

Alfonso Signorini, quindi, voleva proprio Orlando come nuova opinionista di questa sesta edizione, dopo l'ottima performance dello scorso anno e il grande successo che ha ottenuto in questi mesi.

Stefania Orlando ha confermato che le è stato offerto di fare l'opinionista al nuovo GF Vip di Canale 5 ma di aver detto no.

Il 'no' di Stefania Orlando ad Alfonso Signorini

"Ne sono stata lusingata, ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa", ha ammesso la showgirl e conduttrice che ha così detto "no" ad Alfonso Signorini.

E, alla fine, la scelta delle due nuove opinioniste del GF Vip 6 è ricaduta su Adriana Volpe (anche lei in passato concorrente del reality show Mediaset) e su Sonia Bruganelli, nota al grande pubblico in primis per essere la moglie di Paolo Bonolis.

Stefania Orlando, invece, dopo il rifiuto al Grande Fratello Vip 6 ha confermato che sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda a partire da metà settembre in prime time.

Intanto proseguono i casting per la scelta dei nuovi concorrenti che entreranno a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6.

Le indiscrezioni sui nuovi concorrenti del GF Vip 6

Tra i nomi circolati in queste ultime settimane vi sono quelli di Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli. Si parla anche del possibile ritorno di un ex volto del reality show, che potrebbe ritornare in scena dopo l'esperienza di qualche anno fa.

Tra i nomi spuntati vi sono quelli di Maria Monsè ma anche Pamela Prati e tra le ipotesi ci sarebbe anche quella che prevede la possibile partecipazione di Alex Gadea, l'attore spagnolo ben noto al pubblico di Canale 5 per essere stato uno dei protagonisti delle prime stagioni de Il Segreto, dove vestiva i panni del tenebroso Tristan.