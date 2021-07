Continuano le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre. Il giornalista Davide Maggio ha anticipato il possibile ingresso nella casa di un ragazzo che è conosciuto soprattutto per essere un "figlio di": Nicola Pisu, salito alle cronache che essere stato denunciato dalla madre Patrizia Mirigliani, potrebbe varcare la soglia della porta rossa tra circa un mese e mezzo.

Gossip sui protagonisti del Grande Fratello Vip 6

Quando mancano poche settimane al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip 6, sul web si rincorrono le voci sui personaggi famosi che entreranno la casa di Cinecittà.

L'ultimo aspirante "vippone" che i giornalisti hanno tirato in ballo, è un uomo che lo scorso gennaio è finito al centro del Gossip per le forti dichiarazioni della madre.

Stando a quello che i siti di gossip stanno riportando il 30 luglio, uno dei concorrenti della sesta edizione del reality-show Mediaset potrebbe essere Nicola Pisu. Quest'ultimo è conosciuto come il figlio di Patrizia Mirigliani, la "patron" di Miss Italia.

I bene informati si dicono certi del fatto che Alfonso Signorini avrebbe scelto il 32enne per il cast del suo programma, nel quale dovrebbe raccontare la sue delicata storia. Il possibile futuro protagonista del format di Canale 5, è stato denunciato dalla mamma per la dipendenza dalle droghe che gli ha fatto perdere contatto con la realtà per anni: soltanto un paio di settimane fa, sarebbero venute meno le restrizioni alle quali il giovane ha dovuto sottostare per disintossicarsi.

I personaggi vicini alla casa del Grande Fratello Vip

Nicola Pisu non è l'unico "figlio d'arte" che a metà settembre potrebbe varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane, infatti, un'altra ragazza conosciuta soprattutto per i suoi genitori è stata accostata al programma che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si vocifera, dunque, che tra i concorrenti della sesta edizione del format Mediaset potrebbe esserci anche Anna Lou Castoldi, nata dall'amore tra Asia Argento e Morgan.

Nella lista ufficiosa dei "vipponi" del reality-show, spiccano anche: Katia Ricciarelli, Alex Belli, Ainett Stephens, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Totò Schillaci, Soleil Sorge, Sophie Codegoni (tronista e nuova fiamma di Fabrizio Corona) e Raz Degan.

Tra quest'ultimo e la trasmissione di Canale 5, però, ci sarebbe l'ostacolo ingaggio: pare che l'iraniano abbia un cachet troppo alto, e che i vertici di rete non siano disposti ad assecondare questa richiesta.

Tanti ritorni al Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip 6, inoltre, potrebbe essere arricchito da personaggi famosi che hanno già partecipato al programma in passato.

Si dice, infatti, che potrebbero bissare l'esperienza tra le mura di Cinecittà: Francesca Cipriani (diventata nota proprio dopo aver preso parte a un'edizione Nip del reality-show Mediaset), Pamela Prati (pronta a rimettersi in gioco dopo il "Mark Caltagirone Gate"), Carmen Russo (protagonista di una recente stagione del format di Canale 5) e Raffaella Fico (popolare grazie al GF Vip di qualche anno fa e chiacchierata ex compagna di Mario Balotelli).

La prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 13 settembre: a condurre la lunga diretta sarà Alfonso Signorini, che quest'anno potrà contare sui commenti pungenti delle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (che hanno preso il posto che fino a pochi mesi fa era di Pupo e di Antonella Elia).