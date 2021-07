Ci saranno tanti colpi di scena nelle trame de Il Paradiso delle Signore 6. Le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate, in onda a partire da metà settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno vari turbamenti in casa Amato. Per Giuseppe arriverà il momento di affrontare una questione che, fino a questo momento aveva taciuto a tutti i componenti della sua famiglia, in primis sua moglie Agnese. L'amante del capofamiglia di casa Amato arriverà infatti a Milano e da quel momento in poi scatenerà un vero e proprio terremoto in casa.

Giuseppe sarà smascherato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il colpo di scena clamoroso ci sarà nel momento in cui Giuseppe riceverà la visita a Milano della sua amante tedesca.

Trattasi di Petra, una donna con la quale Giuseppe ha avuto modo di rapportarsi durante il periodo in cui è stato in Germania senza dare notizie di sé ai suoi familiari, al punto che sua moglie credeva fosse ormai morto.

Quando Petra si ripresenterà di nuovo a Milano, chiederà a Giuseppe di prendersi le sue responsabilità, dato che insieme hanno concepito una bambina.

La presenza delle due donne, di conseguenza costringerà Giuseppe a dire tutta la verità a sua moglie Agnese e la reazione di quest'ultima non sarà affatto delle migliori.

Agnese sempre più delusa dal marito

Complice il fatto che i due, già da un po' di tempo, avevano perso l'armonia matrimoniale, la presenza dell'amante di Giuseppe, non farà altro che rendere tutto ancora più difficile e complicato.

Stando a quanto apprende Blasting News, Agnese resterà profondamente delusa da suo marito e dall'atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti, dato che per tutto questo tempo gli ha taciuto un segreto così grande.

Al tempo stesso, la donna avrà bisogno di sfogarsi con qualcuno per metterlo al corrente di quanto sta accadendo in casa sua.

Armando pronto a consolare Agnese: anticipazioni e trame Il Paradiso 6

Fondamentale, da questo punto di vista sarà Armando, il capo-magazziniere del Paradiso delle signore, col quale Agnese ha costruito un rapporto di grande complicità.

Armando, anche questa volta, non si tirerà affatto indietro e sarà proprio lui a "consolare" Agnese in questo periodo così complicato e difficile della sua vita, in cui si ritroverà a dover stare al fianco di un uomo che l'ha tradita e presa in giro.

Come si evolverà la situazione nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle signore? Tra Agnese e Armando, data la vicinanza, potrebbe riaccendersi di nuovo la fiamma della passione? Tutto ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate in programma su Rai 1.