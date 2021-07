Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena in questo nuovo capitolo della soap opera che si preannuncia ricco di sorprese. Occhi puntati in primis sul personaggio di Giuseppe, che dovrà fare chiarezza sui segreti legati al suo passato, che ha taciuto fino a questo momento e che torneranno prepotentemente a galla in famiglia. Occhi puntati anche su Marta, che deciderà di proseguire il suo percorso professionale in America.

Giuseppe inganna la famiglia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Giuseppe arriverà il momento della resa dei conti finale dopo la famosa lettera che ha ricevuto dalla Germania.

Durante l'ultimo episodio della passata stagione, il capofamiglia di casa Amato ha ricevuto una missiva che gli è stata spedita da una donna residente in Germania.

L'uomo ha preferito non dire nulla a sua moglie ne tantomeno ai suoi figli ma, in questo sesto capitolo della soap opera, sarà chiamato ad essere sincero e onesto con i suoi familiari.

E, la verità dei fatti, potrebbe essere molto dura da accettare. Di sicuro, infatti, Giuseppe ha tradito la fiducia di sua moglie Agnese tenendola all'oscuro, per tutto questo tempo, dell'esistenza di un'altra donna che è tornata a farsi viva.

La lettera dalla Germania per Giuseppe scuote la famiglia Amato

Come se non bastasse, non si esclude che Giuseppe possa avere anche un figlio segreto (concepito con questa donna durante il lungo soggiorno in Germania) e che potrebbe apparire a Milano, sconvolgendo così per sempre l'equilibrio e l'armonia di casa Amato.

Insomma Giuseppe, Agnese e gli altri componenti della famiglia Amato saranno sicuramente al centro delle dinamiche e delle trame de Il Paradiso delle signore 6, che prenderà il via ufficialmente lunedì 13 settembre, con la messa in onda della prima puntata, in onda come sempre alle 15:55 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni della sesta stagione rivelano che ci sarà grande spazio anche per le vicende personali e professionali riguardanti Vittorio Conti.

Il capo del grande magazzino si ritroverà a dover gestire tutto da solo, dopo che la sua ormai ex moglie Marta, ha scelto di lasciare definitivamente Milano.

Marta non ritorna da Conti: anticipazioni Il Paradiso 6

E, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che Marta non cambierà idea. La donna, infatti, resterà ferma sulla sua posizione di voler intraprendere un nuovo percorso professionale, che di conseguenza la porterà a stare stabilmente in America.

Per Vittorio, quindi, arriverà il momento di prendere coscienza di questa decisione di Marta e di provare a voltare pagina definitivamente.

Al suo fianco, in questo nuovo percorso di vita, ci sarà la cognata Beatrice ma anche il suo amico Roberto Landi, che ritornerà a Milano (e nel cast della soap) dopo un'assenza di ben cinque anni.