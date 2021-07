Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni che arrivano dal set della fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci saranno dei clamorosi ritorni in scena. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Gabriella e Cosimo. I due si sono salutati al termine della quinta stagione, quando Bergamini junior ha scelto di trasferirsi a Parigi con sua mamma Delfina per iniziare una nuova vita dopo la morte del padre. Gabriella, però, non l'ha seguito preferendo restare a Milano.

Tra i due, però, non sarebbe finita del tutto e ben presto ci sarà il ritorno in scena di Cosimo.

Cosimo ritorna in scena nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gabriella si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, dopo la decisione del marito di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi, con la speranza di poter ricominciare di nuovo da zero.

La stilista del grande magazzino ha scelto di non seguirlo, preferendo mantenere fede agli accordi che precedentemente aveva preso con Vittorio Conti, che l'ha scelta per il suo amato Paradiso.

La conferma dell'attore di Cosimo sui social

Tuttavia, quello tra Gabriella e Cosimo non sarà un addio a tutti gli effetti.

Le anticipazioni che arrivano dal set della soap opera di Rai 1, infatti, rivelano che il giovane Bergamini tornerà di nuovo in scena a Milano.

A confermare tale ritorno è stato proprio l'attore Alessandro Cosentini, che veste i panni del giovane marito di Gabriella nella soap opera di Rai 1.

Questa mattina, l'attore ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una serie di scatti sul set de Il Paradiso delle signore 6, annunciando ai fan che sarà nuovamente protagonista della serie di successo in onda nel daytime della rete ammiraglia Rai.

Cosimo e Gabriella potrebbero riunirsi per Natale: anticipazioni Il Paradiso 6

Un annuncio che circolava nell'aria già da qualche tempo e che ha trovato conferma soltanto in queste ore. Tuttavia, la presenza di Cosimo non sarà assicurata fin dalla prima puntata della sesta stagione, in onda a partire dal prossimo mese di settembre in tv.

Le riprese de Il Paradiso 6, infatti, sono cominciate già da più di due mesi e quindi quasi sicuramente il ritorno di Cosimo avverrà in "corso d'opera", magari proprio nel momento in cui la sua Gabriella non se lo sarebbe mai aspettato.

Non si esclude, che dati i tempi delle riprese, il ritorno di Cosimo Bergamini a Milano, possa coincidere con il periodo delle festività natalizie. Sarà questa la sorpresa che riceverà la stilista del Paradiso? Lo scopriremo nelle prossime puntate.