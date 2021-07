Grande attesa per il ritorno de Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la soap opera continuerà a tener compagnia al pubblico con le nuove puntate della sesta stagione, in programma a partire dal prossimo mese di settembre 2021. I colpi di scena non tarderanno ad arrivare così come non mancheranno neppure le new entry che entreranno a far parte della grande famiglia del celebre magazzino milanese. Occhi puntati sulle novità legate alla vita privata e lavorativa di Vittorio Conti ma anche sulle nuove veneri che entreranno in scena.

Annunciate delle new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno delle new entry nel cast di questa nuova stagione, di cui attualmente sono in corso le riprese a Roma.

Tra le attrici che prenderanno parte al progetto è stata confermata la presenza di: Lucrezia Massari, Valentina Bartolo e Laura Rossi che entreranno a far parte del cast di questa stagione.

Le tre attrici potrebbero vestire i panni delle tre nuove veneri che prenderanno servizio all'interno del grande magazzino e, in queste ore, è emerso un ulteriore dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

Ecco chi potrebbero essere le nuove veneri della soap

In una story di Emanuel Caserio, pubblicata su Instagram, l'attore ha mostrato gli accessori di alcune protagoniste de Il Paradiso delle signore e tra questi compaiono anche quelli di tre donne che il pubblico ancora non conosce.

Trattasi di Flora, Ines e Veronica le quali potrebbero essere proprio tre nuove veneri a partire dalle puntate di settembre.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita, consapevole del fatto che non potrà fare più affidamento su sua moglie Marta.

Vittorio riparte senza sua moglie Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La donna, infatti, ha deciso di trasferirsi stabilmente in America dove ha intrapreso un nuovo percorso professionale che la rende fiera e felice.

Di conseguenza, Conti dovrà rimboccarsi le maniche per riportare in auge la sua vita e per lasciarsi alle spalle la cocente delusione che gli è stata inflitta da Marta.

L'uomo, quindi, in un primo momento si dedicherà anima e corpo al suo lavoro e cercherà di apportare delle nuove strategie per portare sempre più in vetta le vendite del Paradiso delle signore.

Col passare del tempo, però, Conti riprenderà in mano anche le redini della sua vita sentimentale, riscoprendo quel suo lato romantico che potrebbe portarlo a guardarsi intorno.

Così, non si esclude che in questa sesta stagione della soap opera di Rai 1, possa esserci anche un nuovo amore pronto ad entrare nella vita di Vittorio.