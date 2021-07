Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che tornerà in onda da settembre in poi con le nuove puntate che sono già attesissime dai numerosi fan. I colpi di scena non mancheranno e le prime anticipazioni su quello che succederà rivelano che ci sarà spazio per dei clamorosi ritorni in scena ma anche per delle new entry che non passeranno affatto inosservate. Occhi puntati in primis sul ritorno del papà di Stefania ma anche sulle novità che riguarderanno i componenti di casa Amato.

Stefania rivede suo papà: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di settembre de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania dovrà fare i conti con l'arrivo della sua famiglia a Milano.

In questo modo, quindi, la giovane "venere" del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, si ritroverà a fare i conti anche con suo padre Ezio, che non vedeva da diverso tempo. Cosa succederà tra i due? Quale sarà il rapporto padre-figlia tra Stefania e Ezio?

Una situazione che, sicuramente non passerà inosservata e potrebbe aprire a nuovi colpi di scena nel corso di questi nuovi appuntamenti con la soap, che è già attesissima dai fan.

Tina Amato ritorna a casa

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso delle puntate del prossimo settembre, ci sarà spazio anche per il ritorno di Tina Amato.

La figlia di Giuseppe e Agnese, dopo aver sbarcato il lunario all'estero per cercare di trovare fortuna e affermarsi come cantante, tornerà di nuovo dai suoi familiari a Milano.

Tina, però, questa volta ritornerà con la consapevolezza di essere riuscita a realizzare il suo grande desiderio di affermarsi come cantante, dato che ormai è una delle voci più apprezzate oltremanica.

Ma, il ritorno di Tina non sarà l'unico evento che vedrà protagonista la famiglia Amato durante i nuovi episodi della soap opera di Rai 1.

Il segreto di Giuseppe al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per la rivelazione del segreto che Giuseppe Amato ha custodito fino a questo momento, legato al suo trascorso in Germania.

L'uomo, da quando ha rimesso piede a Milano, non ha proferito parola con sua moglie Agnese su quanto è accaduto durante quei mesi in cui aveva fatto perdere le sue tracce, al punto che i familiari lo consideravano morto.

E, invece, Giuseppe ha nascosto a sua moglie e ai suoi figli, di aver avuto una relazione clandestina con un'altra donna, che tornerà nella sua vita.

Petra, l'amante tedesca di Giuseppe, arriverà a Milano con una bambina: trattasi della figlia frutto del loro amore e di conseguenza metterà l'uomo di fronte alle sue responsabilità di padre. Un durissimo colpo per la famiglia Amato che si ritroverà ad affrontare l'ennesimo "terremoto" emotivo.