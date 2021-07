Tra le protagoniste più amate de Il Paradiso delle Signore 6 vi è la giovanissima Giulia Arena, che il pubblico conosce e ritroverà nei panni di Ludovica Brancia. In queste settimane, gli attori protagonisti della seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, sono tornati già sul set per girare le nuove puntate della sesta stagione, che andranno in onda da settembre 2021. L'attrice di Ludovica, però, parlando con i tantissimi fan che la seguono sui social non ha nascosto che sta sognando già il periodo delle vacanze estive anche se ha dovuto fare i conti con una disavventura che l'ha fatta "disperare".

La disavventura dell'attrice di Ludovica de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, tra un impegno e l'altro sul set de Il Paradiso delle signore 6, Giulia Arena si è raccontata senza filtri tra le stories del suo profilo Instagram, dove cerca di mantenere sempre un filo diretto con i numerosi fan che la seguono e la supportano.

E così l'attrice di Ludovica ha svelato che da un po' di giorni sta provando a prenotare le sue vacanze estive in Sicilia, dove intende trascorrere delle settimane di relax, ma purtroppo i suoi tentativi non stanno dando un esito positivo.

'Sono disperata', ammette Giulia Arena sui social

"È da due notti che sto cercando di prenotare e faccio fatica perché è davvero tutto pieno. Sono disperata perché non riesco a prenotare nulla", ha ammesso l'attrice protagonista de Il Paradiso delle signore, aggiungendo che non la sta prendendo con filosofia.

Al contrario, Giulia Arena ha ribadito di essere particolarmente preoccupata di non riuscire a prenotare la vacanza dei sogni che ha tanto bramato dopo un anno di intenso lavoro sul set de Il Paradiso delle signore, la soap opera che l'ha consacrata come uno dei volti giovani più amati dal pubblico di Rai 1.

"Sopporto poco il caldo di Milano in questi giorni, vorrei essere già in Sicilia", ha proseguito ancora l'attrice aggiungendo poi di essere felice del fatto che la Sicilia sia super-gettonata come meta per le vacanze estive 2021 degli Italiani.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso 6

In attesa di scoprire se l'attrice riuscirà a prenotare oppure no, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Ludovica Brancia sarà nuovamente al centro delle dinamiche e delle trame della soap.

I riflettori saranno puntati in primis sulla sua storia d'amore con Marcello, esplosa nel corso degli ultimi episodi della quinta stagione.

Tuttavia, nelle nuove puntate della soap, per i due innamorati non sarà affatto semplice riuscire a portare avanti questa relazione, complici anche le differenze socio-economiche tra le loro rispettive famiglie di appartenenza.