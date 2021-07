Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai 1 con la sesta stagione a settembre e, secondo le prime anticipazioni, i telespettatori potranno assistere a diversi colpi di scena. La famiglia Amato sarà messa ancora a dura prova con l'arrivo di Petra, l'amante di Giuseppe, che si presenterà con la sua bambina e costringerà l'uomo a essere sincero con Agnese e i suoi figli. Inoltre, al Paradiso torneranno Tina e Anna, due protagoniste delle prime edizioni, pronte a regalare nuove ed emozionanti storie.

L'amante di Giuseppe arriverà a Milano con la sua bambina: spoiler sesta stagione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la sesta stagione annunciano che per la famiglia Amato ci sarà una dura prova da superare e non è detto che riesca a restare unita. Giuseppe, infatti, durante la sua permanenza in Germania ha avuto una relazione con un'altra donna e questo non potrà che avere delle serie conseguenze nel suo matrimonio con Agnese. Alla fine della quinta stagione, l'uomo ha ricevuto una lettera dalla sua amante, ma l'ha nascosta e non ha voluto parlarne con sua moglie, ma presto le cose cambieranno. A Milano, infatti, arriverà Petra che si presenterà con la bambina che ha avuto con Amato e costringerà l'uomo a essere chiaro con la sua famiglia.

Agnese, Salvatore e Tina, quindi, dovranno fare i conti con una realtà che non immaginavano e le sorprese saranno molte.

Anna Imbriani e Tina Amato torneranno a Milano: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle signore annunciano il gradito ritorno di Tina Amato e Anna Imbriani.

La figlia di Agnese e Giuseppe farà ritorno da Londra, ma a quanto pare non sarà in compagnia di Sandro Recalcati, l'uomo per cui aveva lasciato tutto. Non è ancora chiaro se i due stiano ancora insieme o se la loro storia d'amore sia terminata, poiché la presenza dell'attore Luca Capuano sul set non è stata confermata. Inoltre, a Milano ritornerà Anna Imbriani, una delle veneri delle prime due stagioni che il pubblico più affezionato ricorda come la fidanzata di Quinto.

La donna lavorerà affiancando Beatrice e secondo le anticipazioni scombussolerà la vita di Vittorio, ormai rassegnato per la fine del uso matrimonio con Marta.

Il passato di Anna Imbriani, protagonista delle prime due stagioni

Anna Imbriani non ha un passato facile, perché aveva intrecciato una relazione con Massimo, un uomo che aveva una doppia vita e una moglie. La ragazza, ignara di tutto, si era lasciata andare con lui ed era rimasta incinta, ma appena aveva scoperto le menzogne del suo fidanzato lo aveva lasciato. A starle accanto per tutto il suo periodo più difficile era stato Quinto, innamorato di lei da sempre, ma non un buon partito come la ragazza desiderava. Massimo, nel frattempo, aveva ricattato la ragazza per poter crescere il figlio che aveva in grembo con sua moglie sterile e Anna era stata costretta dagli eventi a partire con Quinto.