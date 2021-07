Proseguono a ritmo serrato le riprese de Il Paradiso delle Signore 6. La fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, tornerà in onda a partire dal prossimo mese di settembre, con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno anche se, in queste settimane, si è molto parlato della programmazione della soap. Si era vociferato, infatti, che Il Paradiso 6 potesse anticipare il debutto in prima visione su Rai 1, ma in realtà non sarà così.

Nessun cambio di programmazione per Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sulla programmazione de Il Paradiso 6 rivelavano che la messa in onda delle nuove puntate potesse essere anticipata a lunedì 6 settembre e, quindi, con una settimana di anticipo rispetto alla data annunciata alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai.

La notizia ha subito fatto il giro del web e dei social tra i numerosissimi fan della serie, curiosi di scoprire se la data del 6 settembre fosse quella ufficiale oppure no. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Rai Pubblicità che, in queste ore, ha reso noti i palinsesti dei canali della televisione di Stato per la stagione autunnale 2021.

Le nuove puntate de Il Paradiso 6 in onda dal 13 settembre in tv

In particolar modo, è stata resa nota la programmazione ufficiale dal 12 settembre al prossimo 4 dicembre: tutti i programmi del daytime autunnale di Rai 1 partiranno regolarmente lunedì 13, proprio come era stato già annunciato alla presentazione dei palinsesti.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, quindi, andranno in onda a partire da lunedì 13/09, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, subito dopo l'appuntamento quotidiano con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone, riconfermato per il secondo anno consecutivo nel palinsesto della rete ammiraglia.

Ma cosa succederà nel corso dei nuovi episodi della seguitissima e fortunatissima soap del primo pomeriggio? Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci saranno delle novità in primis per Vittorio Conti.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso 6: il ritorno di Tina Amato

Il capo del grande magazzino si ritroverà a dover gestire tutte le situazioni da solo, dopo che sua moglie Marta lo ha abbandonato per seguire il 'sogno americano'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Occhi puntati anche su Giuseppe Amato che in questa sesta stagione dovrà far chiarezza sul segreto che custodisce in Germania. E poi, ancora, gli spoiler della soap di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Tina Amato, che ritornerà a Milano dopo essersi affermata come cantante a livello internazionale.