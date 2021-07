L'Ufficio Stampa Rai ha presentato il palinsesto 2021/2022. Sono tantissime le novità in arrivo: dai medical drama alle serie, fino alle soap opera. Ovviamente, i telespettatori aspettavano anche conferme sul seguito di fiction di grande successo. Conferme che sono arrivate e anche con qualche sorpresa.

È il caso ad esempio di Doc-Nelle Tue Mani, che nel cast della seconda stagione vedrà oltre a Luca Argentero nei panni del medico Andrea Fanti anche Giusy Buscemi, amatissima ex protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ritorna anche Don Matteo 13 ma con una notizia che ha fatto molto discutere: Terence Hill darà l'addio per passare il testimone a Raoul Bova, un seminarista in cerca di risposte e dal passato non proprio semplice.

Un'altra gradita riconferma è quella della serie Imma Tataranni - Sostituto procuratore che, nella precedente stagione, ha registrato ascolti record. Ed è proprio dall'Ufficio Stampa Rai che arrivano le prime anticipazioni ufficiali.

Anticipazioni Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, seconda stagione

Dopo il grande successo della prima stagione, Vanessa Scalera torna a vestire i panni del personaggio nato dalla creatività di Mariolina Venezia.

Nella nuova stagione, Imma dovrà risolvere ancora dei casi apparentemente inspiegabili. La sua arguzia e, soprattutto, la sua memoria infallibile, saranno preziose alleate.

Imma Tataranni 2 è ambientata a Matera, una città suggestiva ma anche difficile.

In queste atmosfere a tratti irreali, Imma si metterà al lavoro per trovare la soluzione a otto casi.

A renderle più complicate le cose è come sempre il procuratore capo Vitali. Imma però non si arrenderà e seguirà il suo istinto.

Imma e il futuro con il maresciallo Calogiuri

Che cosa succederà nelle nuove puntate di Imma Tataranni 2?

La fascinazione per il maresciallo Calogiuri continuerà a tormentare Imma.

Il bacio passionale, forse inevitabile, che ha chiuso la prima stagione della fortunata serie Rai, non sarà privo di conseguenze. Imma dovrà riflettere su se stessa e sui reali sentimenti che prova per Calogiuri e per il marito.

Pietro affronterà un periodo molto difficile.

Non solo si accorgerà che qualcosa non va, ma sprofonderà in una profonda crisi legata all'età. Sarà compito di Imma aiutarlo.

Anticipazioni seconda stagione: Valentina nei guai e Imma si trasferisce dalla suocera

Come riportato dall'Ufficio Stampa Rai, le trame di Imma Tataranni 2 vedranno protagonista anche Valentina, la figlia di Imma. La ragazza si butterà anima e corpo nelle cause ambientaliste, finendo per mettersi in pericolo.

E poi ancora, Imma dovrà - suo malgrado - trasferirsi dalla suocera dopo che sua madre verrà ricoverata in una casa di cura. Le conseguenze di questa convivenza forzata non tarderanno ad arrivare.