Nuovo anticipazioni su Inés dell'anima mia, la nuova serie tv tratta dal romanzo storico di Isabelle Allende. La trama della seconda puntata, trasmessa il 6 agosto, su Canale 5 racconta che Pedro De Valdivia partirà per la volta del Cile insieme a un gruppo di uomini. Il conquistatore riuscirà a fondare la città di Santiago dopo una battaglia con le tribù indi.

Inés dell'anima mia, puntata 6 agosto: Hernando e De La Oz tramano contro Pedro

Le anticipazioni di Inés dell'anima mia, riguardanti la seconda puntata trasmessa venerdì 6 agosto in prima visione sui teleschermi italiani, annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio intitolato "La morte: meno la si teme, più dà vita", Pedro De Valdivia dovrà fronteggiare la decisione di De La Hoz di non unirsi alla spedizione per la conquista del Cile insieme a Pizarro.

Inés, a questo punto, consiglierà a Pedro di convincere Pizarro a liberare gli uomini di Almagro per avere informazioni utili per il viaggio. A Cusco, infatti, nessuno apparirà disposto a offrire mezzi e uomini al conquistatore, in quanto pensano che il Cile sia un territorio impossibile da conquistare dopo il fallimento della spedizione di Almagro.

Intanto Hernando, il fratello di Pizarro, e De La Hoz decideranno di tramare alle spalle di Pedro, organizzando un attentato contro Pizarro.

Infine Inés metterà in giro la notizia che ci sono grandi giacimenti di ricchezze in Cile, per accentuare l'interesse sulla spedizione.

Valdivia fonda la città di Santiago dopo una battaglia con le tribù indi

Nel secondo episodio della Serie TV di Canale 5 dal titolo "La terra promessa", Pedro, Inés e tutti i volontari si accingeranno ad attraversare il deserto che li separa dal Cile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui gli esploratori affronteranno molti ostacoli come la mancanza d'acqua. Fortunatamente Suarez riuscirà a trovare una sorgente, rafforzando la sua fama di strega.

Nel frattempo le tribù indi cercheranno d'impedire l'arrivo degli spagnoli fino ad arrivare a una vera battaglia. A tal proposito, Pedro e i suoi soldati risulteranno vincitori del primo scontro.

Gli uomini raggiungere la terra dove fonderanno la città di Santiago dopo aver superato il deserto senza difficoltà.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata di Inés dell'anima mia, trasmessa il 30 luglio, Inés Suarez si imbarcherà per il Nuovo Mondo alla ricerca di suo marito. Giunta nelle Indie, la coraggiosa giovane farà la conoscenza di Pedro De Valdivia, un conquistatore spagnolo. Proprio quest'ultimo cercherà di convincere Pizarro ad affidargli la spedizione per conquistare il Cile. Inés, invece, chiederà all'uomo di aiutarla a tornare in Spagna dopo aver scoperto che suo marito è morto.