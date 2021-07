Sembrava procedere tutto più che bene tra Diletta Leotta e Can Yaman, ma l'apparenza a volte inganna. Alessandro Rosica, attraverso una Instagram Story, ha fatto una rivelazione clamorosa riguardante proprio la coppia, una delle più chiacchierate degli ultimi mesi. 'È appena finita la storia. Siamo giunti al termine, si sono lasciati', ha detto l'esperto di Gossip, aggiungendo di essere più che certo delle sue parole. Dopo il viaggio in Turchia della giornalista e dell'attore protagonista di Mr Wrong - lezioni d'Amore, il matrimonio sembrava sempre più vicino ma adesso qualcosa potrebbe essere irrimediabilmente cambiato.

Rosica su Can e Diletta: 'Si sono lasciati'

Hanno ottenuto la benedizione di tutta la famiglia dell'attore turco ma a quanto pare anche questo non è stato sufficiente a tenere uniti Can e Diletta. L'ultima notizia in ordine di tempo riguardante la coppia dei due belli dello showbiz ha stupito tutti i fan: secondo Rosica, che ha sempre messo in dubbio la veridicità dei sentimenti che li legavano, la storia tra Yaman e Leotta sarebbe giunta al capolinea. Rosica, direttamente dal suo profilo Ig, ha aggiunto che tutto sarebbe giunto al termine a seguito di un grosso litigio.

'Il circo è finito - ha detto - mi sto esponendo così solo perché sono sicuro la 100%'. Insomma, l'esperto di gossip non avrebbe dubbi sul fatto che ormai, e forse per sempre, il volto di punta di Danz e l'attore nato a Istanbul non formino più una coppia.

Rosica ha poi aggiunto dei particolari: solo lui e altre tre persone sarebbero state informate del fatto.

La fine delle relazione in seguito a un forte litigio

Le vacanze in Turchia sembravano aver rafforzato il legame di coppia ma qualcosa non è andato per il verso giusto. I motivi della furibonda lite non sono stai resi noti, ma "L'investigatore Social", così come si fa chiamare su Instagram il giornalista, si è detto soddisfatto a livello personale per come ha seguito quella che lui definisce una "finta storia".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rosica non ha mia creduto che tra Can e Diletta ci fosse una relazione vera, infatti, ha detto che a meno che non si inventino altro, stavolta per i due non ci saranno ritorni di fiamma.

Insomma, adesso la palla passa direttamente ai due diretti interessati. Sia che vogliano smentire il giornalista di cronaca rosa sia che vogliano confermare la conclusione di una love story che ha molto interessato il pubblico non solo italiano ma anche turco, dovrebbero essere Can e Diletta a fare chiarezza sulla situazione che si è venuta a creare.

E non è detto che nelle prossime ore non venga fuori la verità sulla faccenda che si fa sempre più complicata.