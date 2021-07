È notizia di poche settimane fa che La Talpa tornerà in onda sulle reti Mediaset dopo un bel po' di anni d'assenza. Il reality-show, che la rete del Biscione si è aggiudicata per le prossime sei edizioni, potrebbe essere condotto da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, infatti, sarebbero in pole position per guidare le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire dalla primavera del 2022.

Rumor sul ritorno in tv di Zorzi

Chi condurrà la prossima edizione de La Talpa? Stando ad un'indiscrezione che ha riportato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi nelle ultime ore, ci sarebbero già due nomi in cima alla lista del desideri dei dirigenti Mediaset.

Le puntate che andranno in onda nella primavera del 2022 (ovvero dopo la fine del Grande Fratello Vip 6), potrebbero essere presentate da una coppia di amici che nei mesi scorsi ha conquistato il pubblico televisivo.

Si vocifera, dunque, che i padroni di casa della nuova stagione del reality-show di Canale 5 potrebbero essere Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, concorrenti finalisti del GF Vip 5. Gli addetti ai lavori, dunque, sarebbero pronti a puntare su un duo già rodato: l'influencer che ha vinto il format condotto da Alfonso Signorini e oggi è una 'star' anche del piccolo schermo, e la 'veterana' che per anni ha guidato programmi sia Rai che Mediaset per poi entrare nella casa più spiata d'Italia nel settembre 2020.

L'amicizia tra Zorzi e Orlando nata nella casa

Stando alle voci che sono arrivate all'orecchio del direttore Roberto Alessi, Zorzi e Orlando sarebbero i candidati numero uno alla conduzione dell'edizione de La Talpa che sarà trasmessa in televisione nei primi mesi del 2022. Mediaset ha acquistato i diritti del reality-show per ben sei stagioni, scegliendo di puntare di nuovo su un format che in passato ha fatto registrare ottimi ascolti ma che è stato sospeso soprattutto per via dei suoi alti costi.

Tommaso e Stefania sono una coppia inedita di presentatori: tra le mura del Grande Fratello Vip si sono divertiti a proporre siparietti e quiz, ma fino ad oggi non si sono ancora misurati con una vera trasmissione che va in onda in diretta per tante ore. I due, comunque, sono legatissimi e potrebbero funzionare come padroni di casa: i telespettatori, infatti, sono affezionati ad entrambi e sarebbero felicissimi di vederli collaborare alla guida di uno show interessante ed avvincente come La Talpa.

Il successo di Zorzi dopo il Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi continua a macinare successi e a raccogliere soddisfazioni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo, infatti, è stato uno degli opinionisti più apprezzati della scorsa edizione de L'isola dei Famosi, ma anche un volto di riferimento della stagione del Maurizio Costanzo Show che si è conclusa nel mese di maggio.

Il bravo influencer, inoltre, a breve debutterà nella giuria di una trasmissione di Discovery Plus sul mondo delle drag queen, e lo farà dopo aver sbancato sul web con il suo primo programma da conduttore unico, Il punto Z. Le voci su un possibile approdo al timone de La Talpa, in coppia con l'amica Stefania Orlando, non fanno che confermare la sensazione di molti che la carriera del giovane è solamente all'inizio.

Tommy ha sempre ammesso di aver partecipato al reality di Alfonso Signorini per provare a farsi notare dagli addetti ai lavori e, vedendo i risultati che sta ottenendo, ci è riuscito alla grande.

La Talpa, comunque, ritornerà sul piccolo schermo dopo la fine del GF Vip 6, l'edizione che debutterà su Canale 5 a metà settembre e che potrebbe prolungarsi oltre il 2021 se gli ascolti dovessero essere in linea con quelli della passata stagione.