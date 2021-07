Sta riscuotendo grande successo la soap turca Love is in the air, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 15.30.

Protagonisti indiscussi della serie Hande Erçel e Kerim Bursin: i due attori - che fanno coppia anche nella vita reale - interpretano rispettivamente Eda e Serkan, affascinante e affermato architetto lui, giovane studentessa lei.

La loro travagliata relazione sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori che ogni giorno seguono con trepidazioni le loro vicende.

Dopo la rottura tra Eda e Serkan avvenuta nella puntata di venerdì 2 luglio, vediamo ora cosa succederà nell'episodio di Love is in the air in onda lunedì 5 luglio.

Serkan vuole vendicarsi di Kaan

Nella puntata di Love is in the air andata in onda venerdì 2 luglio Eda è riuscita a portare a Serkan le prove che la scagionano dall'accusa del furto del progetto dei lampadari al quale l'architetto teneva più di ogni cosa.

La giovane fornisce all'architetto le prove che incastrano in modo definitivo Kaan, da sempre accerrimo nemico di Bolat.

Ora che Serkan sa la verità è intenzionato più che mai a vendicarsi di Kaan e per questo vuole comprare la società del suo nemico, ma non solo, dal momento che Serkan ha anche intenzione di riprendersi il progetto del green hotel.

Qualora riuscisse nel suo piano, Serkan potrebbe non solo riprendersi il vantaggio in termini economici, ma potrebbe anche riavvicinare Eda, visto che il progetto dell'hotel era suo.

Seyfi e Sirius provano a riavvicinare Eda e Serkan

Il lavoro procede a pieno regime nello studio di architettura Art Life ed Engin suggerisce al suo socio Serkan di prendersi una pausa dal lavoro. Serkan a malincuore accetta il suggerimento dell'amico e decide di andare a fare una passeggiata. Proprio durante la sua uscita Serkan vedrà un vestito a fiori e decide di comprarlo ad Eda, come segno di rappacificazione.

Seyfi, venendo a sapere del regalo di Serkan per Eda, decide di dare il suo contributo per riunire la coppia in crisi e per questo motivo sceglie di coinvolgere Sirius, il cane di Serkan al quale Eda è molto affezionata.

Inoltre Seyfi ha un'idea geniale: nella busta con il regalo per Eda inserisce anche un paio di manette, l'oggetto che ha segnato il primo incontro tra Eda e Serkan.

Le anticipazioni del 5 luglio: Serkan porta Eda nel suo chalet in montagna

Con il regalo comprato appositamente per Eda, Serkan si reca a casa della ragazza con lo scopo di chiarire e riallacciare i rapporti. I suoi buoni propositi però vengono stroncati sul nascere: l'architetto infatti scopre che Eda non è a casa, ma in compenso trova la zia Ayfer e le amiche della giovane, le quali non vogliono assolutamente rivelare a Serkan dove si trovi Eda.

Fortunatamente a correre in aiuto di Serkan è ancora una volta Melo, la quale spera che i due possano trovare un punto d’incontro e così svela all'architetto dove si trova Eda.

Serkan raggiunge finalmente la ragazza e per convincerla a seguirlo, la ammanetta e la rapisce, portandola nel suo chalet in montagna.