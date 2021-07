Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, ambientata nella capitale turca Istanbul ai giorni nostri. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui vari scontri che avverranno all'interno degli uffici dell'Art Life, sulla perdita di memoria momentanea di Eda e sulla festa di compleanno di Piril che Engin dimenticherà.

Efe assume Eda

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Serkan farà di tutto per cancellare Eda dalla sua vita.

Nel frattempo, Efe consiglierà ad Eda di tornare a lavorare all'Art life in modo da poter incontrare sempre il suo ex. In ufficio però la situazione diventerà molto difficile a causa degli screzi di Selin e Ferit e degli scontri di Eda e Serkan. Quest'ultimo inoltre peggiorerà la situazione quando proporrà ai suoi collaboratori di rifare i disegni riguardanti il progetto del porto. Per questa ragione si creeranno in ufficio due schieramenti: uno formato da Eda, Efe e Ferit e l'altro formato da Serkan e da tutto il resto degli impiegati. Aidan chiederà a Piril di spiegarli come vanno le cose all'Art Life, mentre Eda inizierà a lavorare per Efe.

Grazie al nuovo impiego, Eda potrà permettersi di pagare l'università a rate, terminando in questo modo gli studi.

Poco dopo, la giovane verrà a sapere da Figen e Ceren che sua zia Ayfer ha problemi economici. Scossa dalla notizia, Eda le chiederà spiegazioni, finendo per chiarirsi poco dopo. All'Art Life, ferveranno i preparati per la presentazione ufficiale dei progetti del porto, mentre Serkan commissionerà a Seyfi il compito di restituire ad Eda tutti i suoi regali.

La giovane non prenderà molto bene la notizia e getterà tutti gli oggetti sotto lo sguardo impotente del suo ex. Quello che la giovane non sa è che Seyfi in realtà è stato mandato dalla signora Aydan per scoprire il motivo per il quale Serkan vuole traslocare.

Eda perde la memoria

Dopo la presentazione dei progetti del porto, il cliente chiederà a Serkan di combinare nel migliore dei modi la parte architettonica del panorama con quella paesaggistica.

Mentre tutti gli impegnati dell'Art Life si ritroveranno sul campo base, alcuni di loro si renderanno conto che Eda non c'è. A quel punto, inizieranno a cercarla, scoprendo che la giovane era arrivata in auto con Efe per poi fermarsi a fare una passeggiata. Preoccupato per l'incolumità di Eda, Serkan inizierà a cercarla fino a quando non la ritroverà svenuta dentro una buca. A quel punto, la porterà immediatamente da un dottore, redendosi conto che la giovane ha perso momentaneamente la memoria e non ricorda che lui l'ha lasciata. Dopo le rassicurazioni del medico, Bolat deciderà di accompagnare Eda a casa ma nel corso del tragitto in auto quest'ultima inizierà a ricordare, finendo per inveire contro di lui.

Giunta a casa, la giovane inizierà a sospettare che Serkan non l'abbia lasciata per il motivo che le ha detto ma nasconde qualcosa. Nel frattempo, Bolat inizierà a dubitare della buona fede di Efe decidendo di indagare su di lui. Aydan convocherà una psicanalista che possa aiutarla a superare le sue ferite interiori legate al passato. Piril festeggerà il suo compleanno in un locale insieme ad Eda, Ceren, Figen Erdem Selin e Leyla, senza sapere che Engin nello stesso momento è a casa a giocare alla playstation insieme a Ferit, Serkan, Efe e Seyfe. Ricordatosi all'improvviso del compleanno della giovane, Engin si precipiterà al locale per farle gli auguri.