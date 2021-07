Anticipazioni settimanali delle puntate di Love is in the air da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021: continuano i problemi e le incomprensioni tra Eda e Serkan, nonostante si amino follemente. A complicare le cose, un incidente che farà tremare di paura Bolat. Eda viene a sapere la verità su sua zia e, dopo un lungo confronto, le due decidono di non avere più segreti tra di loro.

Poco dopo, Eda ha un incidente. Sarà Serkan a trovarla in una buca, accorgendosi che ha perso la memoria.

Trame puntate settimanali di Love is in the air

Efe riesce a convincere Eda a tornare a lavorare nell'azienda di Bolat.

In questo modo, i due possono stare vicini e, inevitabilmente, confrontarsi. Serkan però non è dello stesso parere ed è convinto di voler stare lontano da lei.

La tensione tra Eda e Serkan è altissima e tutti se ne accorgono. L'unica cosa che fa felice Eda è il fatto di potersi pagare gli studi con il suo lavoro.

Nel frattempo, all'ArtLife è in corso una sorta di sfida per presentare il miglior progetto del porto. Anche in questa occasione, Bolat ed Eda sono 'rivali'. Entrambi sono vincenti, dato che il cliente chiede a Serkan di unire la sua parte architettonica a quella più paesaggistica di Yildiz.

Seyfi ha un doppio fine con Eda e Serkan

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Piril aggiorna Aydan sulle ultime vicissitudini interne dell'azienda; il consorte raggiunge Ayfer ed è sul punto di raccontare tutta la verità sui genitori di Yildiz.

Eda si fa coraggio e decide di parlare con la zia in merito ai gravi problemi economici. Le due si fanno forza e si promettono di non avere più segreti.

È un altro giorno di lavoro intenso all'ArtLike. Serkan fa recapitare a Eda una scatola con tutti i suoi regali ed effetti personali. A mandare Seyfi è stata Aydan, con il fine di non perdere d'occhio ogni movimento di Bolat.

Eda si infuria e butta tutto il contenuto della scatola dei ricordi davanti allo sguardo malinconico di Serkan, al quale si stringe il cuore.

Eda ha un incidente, spoiler Love is in the air

Un imprevisto farà tremare di paura Serkan: nei prossimi episodi di Love is in the air, Eda sparirà nel nulla.

Sarà proprio Bolat a ritrovarla in una buca, priva di sensi.

Eda verrà portata dal medico, che le diagnosticherà una perdita di memoria temporanea.

Poco dopo, Serkan annuncerà alla sua famiglia la decisione di trasferirsi. Nonostante i rapporti con Eda non siano cambiati, cercherà comunque di agevolarla sul lavoro.

Infine, nelle nuove puntate della soap turca che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 6 agosto 2021, Aydan sentirà il bisogno di rivolgersi alla psicanalista, che le consiglierà di riprendere i rapporti con Eda.