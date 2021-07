Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La TV Soap, in onda su Canale 5, sta riscuotendo un grande successo. Anche se le dinamiche trattate sono diverse da quelle di DayDreamer, sembra che le soap turche riescano a entrare facilmente nel cuore degli spettatori.

Nella puntata del 16 luglio, Selin darà un appuntamento a Serkan. Quest'ultimo, però, rinuncerà a lei per correre tra le braccia di Eda. La convincerà a non partire e a rimandare il suo viaggio in Italia. Intanto, Alptekin avrà qualcosa di molto importante da rivelare ad Aydan.

Trama del 16 luglio di Love is in the air: Selin darà appuntamento a Serkan

Eda, nonostante le proteste di Serkan, è sicura di voler abbandonare tutto per recarsi in Italia. Prima della sua partenza, però, avrà ancora qualche questione da risolvere. Per prima cosa, parlerà con Selin e le svelerà la verità riguardo all'accordo fatto con Serkan.

La ragazza farà fatica ad accettare la situazione. Sarà talmente scossa dalle parole di Eda che inizierà a mettere in dubbio la decisione di sposare Ferit. Avrà bisogno di parlare con Serkan e così gli darà appuntamento, rinunciando alle prove del matrimonio e lasciando solo il povero Ferit. Serkan, però, non si presenterà nel luogo previsto per l'incontro.

Anticipazioni di Love is in the air del 16 luglio: Serkan confesserà a Eda di amarla

Gli spoiler di Love is in the air rivelano che Serkan si troverà davanti a una difficile decisione: incontrare Selin o correre da Eda per impedirle di partire. Sarà la seconda opzione a prendere il sopravvento e così l'uomo, completamente travolto dalle emozioni, raggiungerà Eda e la supplicherà di rimanergli a fianco.

Serkan le confesserà di amarla e di non poter rinunciare a lei. Eda, dopo vari tentennamenti e commossa dalle parole del suo amato, sceglierà di rivedere la sua decisione e rimanderà il viaggio in Italia.

Il viaggio verrà spostato di due mesi e vedrà la partecipazione dello stesso Serkan. I due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore?

O ci saranno nuovi imprevisti?

Alptekin racconterà la verità ad Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air del 16 luglio svelano che Selin non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti. Avrà bisogno di sfogarsi e così racconterà tutto a Piril. La metterà anche al corrente delle bugie dette da Serkan ed Eda.

Nel frattempo, Alptekin e Aydan vivranno un momento di crisi. L'uomo, infatti, spiegherà che da giovane a causa di un lavoro in subappalto è stato responsabile della morte di due persone.

Per vedere come evolveranno le dinamiche tra i personaggi, sarà necessario attendere lunedì 19 luglio. Nel frattempo, gli episodi precedenti possono essere visti gratuitamente su Mediaset Infinity.