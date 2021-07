Continua l'appuntamento in prima visione con Love is in the air e le anticipazioni turche delle nuove puntate, che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà il rapporto tra Eda e Serkan. Il giovane architetto scoprirà tutta la tremenda verità legata alla morte dei genitori della ragazza e, da quel momento in poi, cambierà atteggiamento nei confronti della gioane, fino ad arrivare ad una rottura definitiva.

La verità sulla morte dei genitori di Eda: trame puntate turche di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che il papà di Serkan, consapevole del fatto di essere tra i responsabili del crollo dell'abitazione dove si trovavano i genitori di Eda e che li ha portati alla morte, deciderà di dire tutta la verità a suo figlio.

Un durissimo colpo per Serkan, il quale si ritroverà ad affrontare uno dei periodi più difficili della sua vita. Il giovane Bolat non saprà come comportarsi nei confronti di Eda che, nel frattempo, è diventata la sua fidanzata a tutti gli effetti.

In un primo momento Serkan si autoconvincerà del fatto che la cosa necessaria sia quella di dire tutto alla fidanzata ma poi, per un motivo o per l'altro, rimanderà sempre quel momento.

Eda viene umiliata da Serkan davanti a tutti

L'architetto, infatti, comincerà a temere una reazione contraria da parte della fidanzata su questo clamoroso segreto legato alla morte dei suoi genitori e così, alla fine, deciderà di non dirle nulla.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché malgrado il suo silenzio, Serkan continuerà ad essere provato da tutta questa vicenda e un giorno finirà per perdere le staffe nei confronti di Eda, al punto da umiliarla pubblicamente davanti a tutti.

Durante una riunione con gli altri membri della Art Life, l'architetto sbroccherà duramente contro la ragazza, al punto da arrivare a dire di essere stufo della sua bontà e dei suoi modi di fare sempre gentili e cortesi con tutti.

Un durissimo colpo per Eda, la quale resterà a dir poco senza parole e addolorata per la reazione del fidanzato, alla quale non saprà dare una giusta spiegazione.

Serkan decide di lasciare Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Poco dopo, Serkan chiederà ad Eda di rivedersi di nuovo alla Art Life, il luogo che ha fatto da sfondo al loro primo incontro.

Le trame turche di Love is in the air, rivelano che Eda si presenterà all'appuntamento convinta del fatto che l'architetto voglia scusarsi con lei dopo la scenata fatta davanti a tutti.

In realtà, però, le intenzioni del ragazzo sono ben diverse. Serkan comunicherà ad Eda la sua decisione di lasciarla definitivamente e quindi di mettere la parola "fine" alla loro relazione.