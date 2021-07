Nelle prossime puntate italiane di Love is in the air Serkan prenderà una drastica decisione che inciderà nella sua relazione con Eda. Le anticipazioni turche rivelano che l'architetto deciderà di rompere il fidanzamento. L'uomo preferirà farsi odiare da Eda anziché confessarle che il padre Alptekin vent'anni prima fu uno dei responsabili della morte dei suoi genitori. Serkan allontanerà Eda dicendole di aver capito che nella sua vita c’è spazio soltanto per il suo lavoro. La ragazza subirà l'ennesima delusione e sarà a quel punto che entrerà in scena il nuovo socio dello studio, Efe Akman.

L'aspirante architetta si avvicinerà all'uomo che le proporrà di lavorare fianco a fianco all'ArtLife.

Trame turche Love is in the air: Serkan manda via Eda dallo studio

Piuttosto che confessarle la triste verità, Serkan (Kerem Bürsin) deciderà di allontanare definitivamente Eda (Hande Erçel) dalla sua vita, sia privata che professionale. L’architetto la manderà via dallo studio, chiedendole di non tornare mai più. L'ennesimo duro colpo per la ragazza la farà disperare, ma non sarà l'unico. Secondo le anticipazioni turche, la protagonista di Love is in the air scoprirà casualmente che Ayfer (Evrim Doğan) ha contattato la nonna perché la aiutasse a far ottenere la tanto agognata borsa di studio per l'Italia.

A causa di questo, la giovane avrà un furioso scontro verbale con la zia durante il quale le dirà chiaramente di non intromettersi più nella sua vita. Dunque, le cose per Eda non andranno bene e, come se non bastasse, vedrà nuovamente sfumare la possibilità di completare gli studi universitari.

Eda trova l'appoggio di Efe Akman

Nelle puntate di Love is in the air prossimamente in onda su Canale 5 Eda si troverà in grande difficoltà quando Serkan le dirà di andar via dallo studio e dalla sua vita. Privata in un colpo solo sia del lavoro che dell'amore, la giovane si avvicinerà all'architetto Efe Akman (Ali Ersan Duru), il nuovo socio della ArtLife.

L'uomo rimarrà colpito dal talento della ragazza e le chiederà di continuare a lavorare nello studio come sua assistente. Il nuovo arrivato la esorterà ad andare avanti con la sua vita, senza dare importanza al fatto che non sta più con Bolat. Secondo le anticipazioni turche Eda accetterà la proposta e si ritroverà addirittura a competere con l'ex fidanzato per la realizzazione di un albergo ecologico. Da una parte ci sarà il team formato dalla protagonista e da Akman, dall'altra ci saranno Serkan e i suoi collaboratori. Alla fine, sarà il cliente a scegliere il progetto che soddisfa di più le sue richieste.