Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Serkan dirà finalmente a Eda che la ama e alla ragazza non resterà che dare la bella notizia alla zia Ayfer, ma purtroppo le cose non andranno come sperato.

Eda non parte per l'Italia

Serkan aprirà il suo cuore a Eda e la dirà di essere perdutamente innamorato di lei. La ragazza, però, sarà in procinto di partire per l'Italia, per fare il colloquio per ottenere la borsa di studio per terminare l'università, ma Serkan le chiederà di non partire e di non lasciarlo. Anzi, le farà una proposta: attendere due mesi e poi insieme partiranno per l'Italia.

La ragazza accetterà e insieme inizieranno la loro storia.

Intanto Eda rientrerà a casa, convinta più che mai a dire alla zia come stanno le cose con Serkan, ma l'accoglienza non sarà delle migliori. Infatti Ayfer non vorrebbe che dietro la non partenza di Eda sia presente "la mano" dell'architetto, infatti vorrebbe che quest'ultimo stesse fuori dalla vita della nipote.

Eda mente e dice di sentirsi con Cenk

A quel punto Eda non avrà il coraggio di dirle che Serkan le ha dichiarato il suo amore, così le dirà una bugia, raccontandole che l'università italiana le ha rinviato l'incontro tra due mesi. Ayfer crederà che dietro il rinvio degli studi di Eda ci sia la madre, visto che le ha chiesto aiuto per finanziare l'università della nipote.

Delusa le manderà un messaggio, dicendole di non contattarle mei più.

Eda, però, proverà ancor di più a mandare fuori strada la zia, visto che la vedrà spesso e volentieri con il telefono in mano mentre chatta con Serkan. Così le dirà che si sta nuovamente sentendo con il suo ex Cenk, raccontandole che il ragazzo ha lasciato la fidanzata che aveva conosciuto in Italia.

Eda e le scuse per vedere Serkan

Se per le telefonate Eda avrà trovato un escamotage, potrebbe rivelarsi un po' difficile trovare delle scuse per quando dovrà incontrarsi vis-à-vis con Serkan. Lei avrebbe anche voluto trattenersi un po' di tempo in più con lui dopo che le ha dato che la ama, ma purtroppo non ha potuto.

Eda, però, troverà un modo per uscire di casa e vedere Serkan.

Un cliente abituale del negozio di fiori avrà bisogno urgentemente di un bouquet, così la ragazza si offrirà di portarglielo e in questo modo avrà l'opportunità di vedere Serkan e stare insieme a lui.

Selin disperata per la fine definitiva con Serkan

Intanto Selin sarà disperata. Convinta di poter iniziare un nuovo futuro con Serkan, invece resterà con un palmo di naso. Lui le ha dato appuntamento in un bar per parlarle, ma oltre a darle buca, non risponderà nemmeno alle sue telefonate. Il matrimonio con Ferit si avvicina sempre di più, cosa deciderà di fare la ragazza?

Ovviamente, visto che non avrà più nessuna possibilità con Serkan, deciderà di proseguire la sua storia con Ferit e sposarlo.