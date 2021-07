Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Selin si ritroverà ad affrontare una vita totalmente nuova, vista la fine della relazione con Ferit e la vendita delle sue azioni della holding dei Bolat. Non sarà l'unica ad avere problemi, infatti Serkan dovrà affrontare un malore improvviso del padre.

Nella holding dei Bolat arriva un nuovo azionista

Selin non se la passerà per niente bene. Infatti, dopo essere stata lasciata all'altare da Ferit, la donna si ritroverà anche con una cospicua perdita a livello lavorativo. Infatti, qualche minuto prima della celebrazione delle nozze, ha firmato i documenti che consentivano la cessione del suo 45% delle azioni della holding dei Bolat a Efe Akman, per lei ha tenuto solo il 5%.

Il tutto è stato fatto per stare lontano da Serkan e più vicino a Ferit, ma le cose sono andate come non si aspettava.

Ovviamente dovrà rivelare la cosa a Serkan. Gli dirà di averlo fatto soprattutto perché voleva tagliare i ponti con lui. L'architetto la capirà e non se la prenderà più di tanto, anzi: le dirà che, visto tutto quello che l'è successo, ha diritto di rifarsi un'altra vita. La ragazza troverà anche rifugio a casa di Serkan, come la prenderà Eda?

Alptekin colpito da infarto

Intanto per Serkan sarà la giornata delle rivelazioni, infatti Alptekin si deciderà a svelargli tutta la verità relativa alla morte dei genitori di Eda, ma qualcosa andrà storto. I due inizieranno a discutere per la vendita delle azioni di Selin, in quanto da tempo Serkan aveva chiesto al padre di comprare tali azioni e soprattutto di non assumere Ferit come consulente, ma lui non gli ha mai dato ascolto.

A ogni modo papà Bolat proverà a raccontargli ciò che riguarda la morte dei genitori di Eda, ma si sentirà male. Avrà dei gravi dolori al petto, un principio d'infarto: verrà soccorso e portato immediatamente in ospedale.

Serkan si sentirà in colpa: se il padre si è sentito male è tutto per colpa sua. A ogni modo l'uomo sarà fuori pericolo e durante un incontro con il figlio gli attribuirà l'intera gestione della holding.

Il duro confronto tra Ferit e Selin

Intanto le umiliazioni per Selin non finiranno, infatti la donna avrà la "sfortuna" di ritrovarsi in ufficio proprio con Ferit. Ebbene sì, quest'ultimo è anche il consulente di Efe Akman, quindi si recherà presso gli uffici della Art Life per l'incontro tra il nuovo azionista e Serkan.

Selin, ovviamente, non vorrà rimanere nella stessa stanza con Ferit, quindi scapperà, ma lui la raggiungerà e le racconterà i motivi per cui l'ha lasciata, ovvero il suo amore per Serkan e la sua disponibilità a lasciarlo per rimettersi con l'architetto.

La donna passerà da "parte lesa" a "colpevole", come riuscirà ad affrontare il suo repentino cambio di vita?