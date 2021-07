Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche, presto in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulla coppia composta da Eda e Serkan: per l'architetto arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla morte dei genitori della sua amata. Una rivelazione che lo lascerà senza parole, al punto che il giovane Bolat sarà a dir poco disperato e comincerà a temere di perdere per sempre Eda.

Serkan scopre la verità sui genitori di Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate turche di Love is in the air, rivelano che il padre di Serkan scoprirà che è proprio Eda la ragazzina rimasta orfana dopo la morte delle due persone, venute a mancare in seguito al crollo dell'abitazione che anche lui aveva contribuito a costruire.

L'uomo, quindi, assieme ad altri soci, era tra i responsabili di quello che è accaduto e di conseguenza è tra coloro che hanno causato la morte dei genitori di Eda.

Alptekin deciderà di confessare tutta la verità a suo figlio Serkan: un racconto che lascerà senza parole il ragazzo, dato che ormai ha ufficializzato la sua storia d'amore con Eda e insieme hanno intenzione di costruire qualcosa di serio e duraturo.

Serkan appare disperato

Dopo la rivelazione choc, la mamma di Serkan consiglierà a suo figlio di prendere le distanze da Eda e quindi di troncare la loro relazione ma l'architetto non avrà alcuna intenzione di dirle addio.

Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che dopo aver scoperto la verità dei fatti su quanto è successo, l'architetto vivrà un periodo a dir poco turbolento della sua vita.

Apparirà disperato per la situazione che si è venuta a creare e si lascerà andare ad un pianto a dirotto.

Serkan, infatti, ritiene ingiusto non poter vivere la sua relazione con Eda per delle colpe che non sono sue e per dei fatti di cui lui non c'entra nulla.

Eda si accorge dell'atteggiamento strano di Serkan: trame turche di Love is in the air

Al tempo stesso, però, il giovane Bolat non avrà il coraggio di affrontare la ragazza, temendo che possa avere una reazione negativa nel momento in cui scoprirà che c'è suo padre tra i responsabili della morte dei genitori.

Di conseguenza, Serkan deciderà di trascorrere del tempo assieme alla sua amata, la quale però col passare dei giorni comincerà a notare un atteggiamento decisamente strano da parte del suo fidanzato.

La donna, infatti, si accorgerà del suo atteggiamento malinconico e a tratti impaurito. Cosa succederà a questo punto? Fino a quando Serkan potrà andare avanti con questa intricata situazione? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera.

E così, per la giovane coppia protagonista della soap opera dell'estate di Canale 5, si prospetta l'ennesima dura prova da superare.

In autunno prosegue l'appuntamento con Eda e Serkan su Canale 5

Tutto, infatti, dipenderà da quella che sarà la reazione di Eda nel momento in cui verrà messa al corrente dei fatti e scoprirà le colpe del padre di Serkan, in merito alla triste vicenda della morte dei suoi genitori.

La ragazza accetterà di portare avanti la relazione con il Bolat junior oppure deciderà di lasciarlo e di voler chiudere col passato?

In attesa di scoprire i prossimi risvolti della soap opera, per la stagione televisiva autunnale di Canale 5, proseguirà l'appuntamento con Love is in the air in daytime. Eda e Serkan, infatti, non saluteranno il pubblico al termine dell'estate, dato che le puntate saranno trasmesse anche in autunno, nella fascia del pomeriggio, subito dopo Uomini e donne e il daytime del Grande Fratello Vip 6.