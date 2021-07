L'appuntamento con la Serie TV Love is in the air proseguirà non solo nella stagione estiva, ma anche in quella autunnale. Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, della prossima stagione televisiva 2021/2022, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate alla programmazione della serie con Eda e Serkan, la quale cambierà l'orario di messa in onda, ma non la durata e la rete in cui verrà trasmessa, ovvero Canale 5.

Cambia la programmazione di Love is in the air nel palinsesto autunnale Mediaset

Nel dettaglio, secondo quanto apprende Blasting News, nella prossima stagione autunnale di Canale 5 uno dei programmi di punta sarà la serie tv turca Love is in the air.

L'appuntamento che vede protagonisti Eda e Serkan continuerà ad andare in onda nella fascia del pomeriggio, anche se l'orario d'inizio non sarà più quello delle 15:40, così come accade in queste settimane estive.

Da settembre in poi, con il ritorno di Uomini e donne su Canale 5, cambierà la programmazione pomeridiana e così alle 14:45 torneranno le avventure dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del dating show di Maria De Filippi.

A seguire, alle 16:10, ci sarà spazio per la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6, che tornerà in onda in prime time da metà settembre, con il consueto doppio appuntamento settimanale.

Nuovo orario per la serie Love is in the air

Successivamente, alle 16:20 circa, sarà la volta della serie turca, che proseguirà nel palinsesto feriale di Canale 5, con un episodio di 45 minuti al giorno dopo i buoni ascolti di questo primo mese di programmazione (con una media del 17% circa).

Un'ottima notizia per tutti i fan della serie, i quali temevano che potesse essere interrotta da settembre in poi, così come era successo lo scorso anno con DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, che è stata trasmessa soltanto nel weekend.

Questa volta, invece, le vicende di Eda e Serkan proseguiranno anche nella stagione autunnale.

Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso slitta alle ore 18

Questa non sarà l'unica novità della prossima stagione autunnale Mediaset, dato che alle 17:10 circa, al termine di Love is in the air, non partirà subito l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Mediaset, infatti, punterà su un'altra serie turca e in questo caso dovrebbe essere Brave and Beautiful, che debutterà in prima visione assoluta il prossimo 5 luglio.

A seguire, intorno alle 18, ci sarà spazio per la nuova puntata (in diretta) del talk show di Barbara d'Urso, che da quest'anno sarà incentrato soprattutto sui temi di attualità e cronaca, tralasciando così la parte dedicata al gossip.