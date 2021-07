Sta riscuotendo grande successo tra il pubblico di Canale 5 la serie turca Love is in the air: la storia d'amore tra Eda e Serkan sta appassionando i fan. Le puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio vedranno i due protagonisti vivere momenti felici ma proprio Bolat sarà costretto a prendere una decisione molto difficile visto che scoprirà che la sua famiglia è implicata indirettamente nella morte dei genitori della sua fidanzata. Intanto, Selin dovrà superare una forte delusione visto che Ferit l'ha lasciata all'altare e lei ha anche perso il suo lavoro.

Ayfer e Aydan non approvano la relazione di Eda e Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 26 a venerdì 30 luglio prendono il via dalla scelta di Eda e Serkan di rivelare alle rispettive famiglie di essere ufficialmente una coppia. Mentre Selin dovrà affrontare un periodo non molto facile dopo che il suo matrimonio è saltato, Aydan e Ayfer proveranno con le loro richieste ai due fidanzati ad allontanarli ma Eda e Serkan, più innamorati che mai, accetteranno tutto pur di poter stare insieme. Alpetekin, che versa in gravi condizioni di salute, comunicherà al figlio di volergli cedere la holding, Bolat chiederà a Selin di rientrare a lavoro per ricevere un aiuto visto che la partenza di Engin ha mandato in confusione anche Piril.

Efe, entrato come socio in azienda, inizierà a cercare informazioni su Eda mentre si avvicinerà a lei facendole tanti complimenti per il suo lavoro. I genitori di Serkan, frattanto, scopriranno che la loro azienda è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda: in passato avevano subappaltato la costruzione di un muro ad un'altra azienda.

Quest'ultima usando materiale scadente aveva provocato la caduta del muro che aveva schiacciato la macchina dei genitori della fiorista. Alpetekin aveva cercato la figlia dei due defunti ma non l'aveva trovata in quanto Eda e la zia dopo l'incidente avevano deciso di cambiare cognome.

Bolat decide di chiudere la relazione con Eda

Proprio nel momento più bello della sua storia con Eda, Serkan farà l'amara scoperta ma non troverà subito il coraggio di confessarlo alla fidanzata. Efe intanto incontrerà tutti i collaboratori dell'azienda, mentre Engin porterà Piril al bowling: la ragazza si divertirà molto. Mentre Serkan sarà combattuto su come dire la verità sulla morte dei suoi genitori a Eda quest'ultima inizierà a capire che il fidanzato le sta nascondendo un segreto. Tutti i dipendenti si ritroveranno ad un brunch organizzato da Efe. Durane l'incontro, tutti noteranno che tra Ferit e Ceren c'è una certa complicità visto che la ragazza scoprirà di essere stata proposta da lui come avvocato dell'azienda.

Serkan, intanto, si renderò conto che anche tra Piril e Engin sta nascendo qualcosa.

Serkan rifiuterà la proposta di Efe di collaborare con Eda alla costruzione dell'hotel ecologico. Mentre tra Ferit e Selin ci sarà sempre più tensione, Serkan dapprima si convincerà dietro consiglio di Engin di rivelare ad Eda il segreto sulla morte dei suoi genitori. Poi però cambierà idea: per evitare di dare un dolore alla donna che ama deciderà di porre fine alla loro relazione.