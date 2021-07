Proseguono le anticipazioni di Love is in the air, la soap turca che ha già conquistato il pubblico italiano. Grossi colpi di scena attendono i telespettatori di Canale 5: nelle puntate in onda da lunedì 12 a venerdì 16 luglio, Serkan troverà finalmente il coraggio di confessare i suoi sentimenti a Eda. Bolat riuscirà a fermarla prima che lei parta per l'Italia, preferendo andare da lei piuttosto che presentarsi ad un appuntamento con la sua ex Selim.

Eda organizza un weekend in montagna con Ferit, Selim e Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air relative agli episodi che verranno trasmessi dal 12 al 16 luglio, prendono il via dalla decisione di Serkan di non siglare il contratto con l'architetto Akman per via delle troppe clausole da lui ritenute eccessive.

Ciò fa inclinare ancora di più i rapporti tra Bolat e Ferit. Eda, a questo punto, per cercare di ristabilire i rapporti, organizzerà un weekend in montagna nello chalet di Serkan, mentre Aydan ingaggerà un attore che si fingerà maestro di ceramica per far ingelosire Alptekin.

L'incontro organizzato da Eda avrà lo scopo di far allontanare Selim da Ferit per far annullare le nozze, ma la ragazza dirà di essere disposta a farlo solo se Serkan darà una nuova possibilità alla loro relazione. Serkan sarà combattuto tra Eda e Selim e si confiderà con Engin il quale, dal canto suo, sarà indeciso tra Piril e Ceren. Frattanto, Eda ascoltando di nascosto i dubbi di Serkan, si confiderà con Ceren pensando che l'indecisione di Bolat sia legata ad un possibile interesse per lei.

Alptekin conoscerà il finto maestro di ceramica di Aydan e inizierà a provare una certa gelosia. Ayfer, nel frattempo, confiderà a Ceren di avere dei problemi a livello economico, tali da non sapere se avrà la possibilità di far terminare gli studi a Eda, così chiederà alla ragazza se attraverso le sue conoscenze può farle avere un prestito bancario ipotecando la casa.

Ceren però le consiglierà, prima di indebitarsi, di contattare la nonna di Eda molto benestante. Ayfer rifiuterà poiché avrà timore che vecchie ruggini di famiglia possano essere di nuovo alimentate.

Bolat follemente innamorato di Eda

Eda deciderà di partire per l'Italia, provocando un grosso malessere in Serkan. La madre di quest'ultimo crederà che il figlio stia male per via dell'imminente matrimonio di Selim così chiamerà la ragazza, ma allo steso tempo giunge anche Eda e le due giovani avranno un incontro imbarazzante.

Serkan avrà degli incubi e tutta la notte al suo fianco ci sarà Eda: Bolat le chiederà di restare con lei ma il mattino dopo non ricorderà nulla di quello che è successo durante la notte. Eda andrà a salutare Aydan prima di partire: la donna affermerà di stimarla come persona ma di non vederla adatta al figlio. Frattanto Engin sarà dispiaciuto nell'apprendere che Ceren non gli ha mai detto di essere il capo dello studio legale ereditato dal padre.

Prima di partire, Eda confiderà a Selim che il suo fidanzamento con Serkan era solo una finzione per convincerla a lasciare Selim. Quest'ultima il giorno delle prove del matrimonio andrà da Serkan invece di stare accanto al futuro marito. Bolat però non si presenterà all'appuntamento con la sua ex e andrà piuttosto da Eda per impedirle di partire dichiarandole tutto il suo amore.

Serkan chiederà a Eda di darle del tempo per organizzarsi e partire poi con lei per l'Italia. Alptekin confiderà alla moglie che in passato, per via di un appalto di lavoro, era rimasto implicato nella morte di due giovani lavoratori.