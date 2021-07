Gli spoiler della soap opera Love is in the Air riservano diverse sorprese ai telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate che andranno in onda dal 26 al 30 luglio, Selin si ritroverà a vivere un brutto periodo, la donna sarà notevolmente angosciata dopo aver perso l'amore della sua vita Ferit, ma sarà anche molto dispiaciuta di non poter più lavorare nell'azienda di Serkan.

Nel frattempo Serkan e la bella Eda Yildiz saranno stufi di vivere la loro storia d'amore in segreto, così decideranno di uscire allo scoperto.

Spoiler Love is in the Air: Eda e Serkan escono allo scoperto

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Selin sarà assai disperata e sarà colta da una profonda crisi dopo la fine della sua storia d'amore con Ferit e non riuscirà ad accettare di esser stata lasciata proprio durante la cerimonia nuziale, inoltre la donna sarà anche turbata per aver perso il suo lavoro presso l'azienda di Serkan.

Quest'ultimo e la bella Eda prenderanno un'importante decisione e decideranno di venire allo scoperto, una volta per tutte. La decisione dei due, però, sarà subito ostacolata: Ayfer e Aydan diventeranno complici e cercheranno in tutti i modi di rovinare la relazione tra Eda e Serkan.

Successivamente Aydan e Alptekin scopriranno qualcosa di sconvolgente: la società di Alptekin è in qualche modo responsabile della morte dei genitori di Eda, poiché la ditta che prese l'incarico di realizzare il progetto delle villette estive acquistò i materiali da un rifornitore disonesto e uno dei muri di contenimento del cantiere crollò improvvisamente sopra un auto, che in quel momento era di passaggio.

All'interno dell'automobile colpita, erano presenti proprio i genitori di Eda Yildiz.

Serkan vuole confessare a Eda la verità sulla morte dei suoi genitori

Efe Akman sarà consapevole del fatto che Serkan è ancora molto sospettoso e diffidente nei suoi confronti, così organizzerà un incontro con i soli collaboratori, per festeggiare la sua entrata nella società.

Intanto anche Serkan verrà a scoprire la verità riguardo la morte dei genitori di Eda e sarà desideroso di confessare tutto alla donna, ma non sarà facile per lui trovare il coraggio di fare una simile rivelazione. In seguito Engin porterà Piril a giocare a bowling, con i suoi vecchi amici dell'Università, la giornata andrà nel migliore dei modi e la giovane si divertirà parecchio.

Eda non si fida di Serkan

Eda avvertirà una brutta sensazione nei confronti di Serkan e avrà il timore che l'uomo nasconda qualcosa di strano. In realtà, Bolat sarà assai pensieroso e non saprà come confessare a Eda la verità sulla morte dei genitori, causata dal padre di Alptekin.

Più tardi Efe organizzerà un pranzo con Serkan e tutti gli altri dipendenti della società: l'evento di svolgerà in una bella sala, ma non tutto andrà come previsto dall'uomo, il quale non farà altro che scambiarsi provocazioni con Serkan.

Successivamente Efe si dimostrerà molto incuriosito dal progetto dell'albergo verde dell'Art Life e proporrà a Bolat di affiancare Eda nella creazione della parte paesaggistica.

Selin e Ferit ai ferri corti

Selin e Ferit, intanto, saranno ai ferri corti, mentre Serkan sarà notevolmente disperato e non saprà come comportarsi con Eda.

L'uomo sarà ancora deciso a volerle raccontare i dettagli della morte dei suoi genitori e anche Engin sarà d'accordo con la sua decisione, ma non saprà come affrontare il discorso al meglio.