Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Love is in the air e gli spoiler che arrivano dalla Turchia, legati alle nuove puntate che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e clamorose novità. Al centro dell'attenzione ci sarà la scelta di Serkan di chiudere di punto in bianco la sua relazione con Eda. L'architetto, infatti, non rivelerà alla donna di aver scoperto tutta l'amara verità sulla morte dei suoi genitori, ma ben presto la verità verrà a galla e per Serkan non sarà facile gestire la situazione.

Serkan decide di lasciare Eda: spoiler turchi Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla Turchia di Love is in the air, rivelano che Serkan scoprirà tutta la verità su come sono morti i genitori di Eda.

Tra i responsabili vi è anche suo padre, dato che i lavori di ristrutturazione dell'abitazione in cui sono morti la mamma e il papà della donna, erano stati commissionati alla società del Bolat.

Di conseguenza, quando si ritroverà di fronte a questa triste e atroce realtà dei fatti, Serkan deciderà di interrompere la relazione con Eda.

L'uomo, infatti, non avrà il coraggio di prendere in mano le redini della situazione e affrontare in prima persona Eda, mettendola al corrente di quello che ha scoperto e della colpevolezza di suo papà nel terribile caso della morte dei suoi genitori.

Selin scopre la verità sulla morte dei genitori di Eda

Di conseguenza, il giovane Bolat preferirà mettere la parola fine alla loro relazione senza affrontare la situazione e facendo finta di non aver scoperto nulla.

Ma la verità tornerà presto a bussare alla sua porta e sarà spietata più che mai.

Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui sarà Selin a scoprire qual è questo segreto che Serkan sta cercando di tenere nascosto in tutti i modi ad Eda.

L'ex fidanzata dell'architetto, troverà degli articoli di giornali dove si parla della tragedia avvenuta diversi anni prima e della colpevolezza di Apltekin.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, rivelano che a quel punto della situazione Selin deciderà di recarsi a casa di Serkan per affrontarlo e fargli sapere di aver scoperto tutta la verità.

Eda scopre l'amara verità da Selin

La donna, però, ignorerà il fatto che in quel momento l'architetto non è da solo, visto che Eda lo ha raggiunto a casa per "curarlo" dopo che lui ha alzato un po' troppo il gomito con l'alcool.

Di conseguenza, Selin spiattellerà in faccia al suo ex tutta la verità sulla morte dei genitori di Eda e quest'ultima si ritroverà ad ascoltare tutto, restando a dir poco senza parole.

Gli spoiler della soap opera rivelano che per Eda sarà un vero e proprio colpo al cuore, al punto che deciderà di affrontare Bolat e gli chiederà immediate spiegazioni su quanto detto da Selin.

Eda furiosa con Bolat: anticipazioni turche Love is in the air

Arrivati a questo punto, l'architetto non potrà più negare i fatti e dovrà prendersi le sue responsabilità. Lui, quindi, confesserà di averla lasciata dopo aver scoperto che il suo papà era responsabile della morte dei suoi genitori.

Un durissimo colpo per Eda, la quale andrà su tutte le furie: la donna apparirà a dir poco furiosa con Bolat, e lo accuserà di aver finto un interesse nei suoi confronti, soltanto per comprarsi il suo silenzio su questa triste vicenda.

A questo punto, quindi, la situazione giungerà al capolinea ed Eda dopo aver affrontato Serkan non si farà nessun problema ad affrontare "faccia a faccia" anche suo padre. Come si evolverà la situazione? La ragazza riuscirà a perdonare l'architetto oppure chiuderà per sempre il loro rapporto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.