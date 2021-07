Nelle prossime puntate di Love is in the air, Efe si sentirà un po' messo alle strette, così deciderà di confessare che il tetto dei Kafezçioglu è crollato per un suo "errore" con la stampante. La rivelazione arriverà dopo una cena tra Eda ed Efe, che verrà spiata da Serkan.

La 'furbata' di Serkan e la menzogna di Pırıl sulla stampante

All'interno dell'Art Life proseguiranno le ricerche per scoprire chi ha manomesso i disegni fatti da Serkan per la soffitta dei Kafezçioglu. Efe, che è il reale colpevole, inizierà a temere per la sua incolumità, così chiederà a Eda se sa su chi ricadono i sospetti di Serkan.

La ragazza non gli dirà che l'architetto sospetta di lui, anzi, gli rigirerà la domanda ed Efe ammetterà che sta seguendo "una sua pista", un modo per cercare di depistare i sospetti su di lui.

Intanto Serkan proseguirà le indagini, chiedendo a Pırıl di controllare la scheda di memoria della stampante per scoprire chi ha stampato qualcosa. Purtroppo, però, la scheda ai aggiorna ogni 24 ore, quindi le informazioni necessarie non saranno presenti. Serkan, però, penserà ugualmente a fare una "furbata": visto che ci sarà una riunione con i soci della holding, chiederà a Pırıl di mentire e di dire che il team tecnico riuscirà a scoprire il nome di colui o colei che ha usato la stampante.

Selin si unisce alla cena con Serkan, Eda gelosa

Per venire a capo di questa vicenda, Eda deciderà d'invitare fuori a cena Efe, in questo modo vorrebbe provare a fargli confessare tutto. Serkan verrà a conoscenza della cosa, ma "accetterà" la cena solo a una condizione: che Eda gli faccia sentire quello che accade tramite telefono.

Serkan deciderà di seguire la loro conversazione andando nello stesso ristorante e alla serata si aggiungerà anche Selin: la cosa, ovviamente, farà innervosire Eda.

A ogni modo inizierà la cena, ma la conversazione prenderà una piega inaspettata, infatti Eda ed Efe non faranno altro che parlare di Serkan e della rottura che c'è stata tra lui e la ragazza.

Quindi Eda a un certo punto, gelosa anche del fatto che Serkan sia a cena con Selin, deciderà di spegnere il telefono e non far sentire più la conversazione all'architetto.

La confessione di Efe 'sull'errore' della stampante

Serkan deciderà di prendere Eda con sé a fine serata e in quell'occasione Efe gli confesserà che c'è stato un errore durante la modifica delle impostazioni della stampante e lui si sarebbe accorto di tutto ciò solo dopo il disastro del tetto. Successivamente ha pensato di rivelargli questa cosa solo dopo aver risolto il problema. Né Eda né Serkan crederanno a una sola parola di ciò detto da Efe e l'architetto vorrà farlo sparire dalle loro vite.