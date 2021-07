La puntata di Love is in the air del 21 luglio, in onda sempre su Canale 5 alle 15:30, vedrà al centro della storyline Serkan e Selin. Quest'ultima, infatti, avrà un confronto con lui, dopo avergli annunciato che potrebbe dare le sue dimissioni dall'Art Life, visto l'imminente matrimonio con Ferit. Il futuro sposo, però, avrà modo di sentire la conversazione e verrà colto da un attacco di panico quando avrà conferma che Selin prova ancora qualcosa per Serkan.

Ferit ha la conferma che Selin prova ancora qualcosa per Serkan

Nella puntata del 21 luglio di Love is in the air, Selin mentirà per l'ennesima volta Ferit.

Gli dirà che sarà impegnata in ufficio, ma in realtà lui la beccherà mentre sarà intenta a uscire di casa, così la seguirà. La donna giungerà all'Art Life, perché Serkan le ha chiesto un incontro, visto che Selin ha minacciato di dare le sue dimissioni dall'azienda.

Avranno un confronto in una terrazza dello studio, in questo modo Ferit riuscirà a spiarli. Quando l'uomo, però, capirà i sentimenti che la sua futura moglie prova ancora per Serkan avrà un attacco di panico. In quel momento, in macchina, passerà Ceren, che vedendo l'uomo in difficoltà deciderà di soccorrerlo.

La rivelazione su Eda e il suo viaggio in Italia

Intanto Ayfer è ancora all'oscuro del fatto che Eda e Serkan stiano insieme, in quanto la nipote non ha trovato il coraggio di dirglielo.

Ovviamente ha dei dubbi in merito alla presenza dell'architetto nella vita della nipote, che verranno confermati da una chiamata che la nonna di Eda farà alla zia.

Ayfer, infatti, ha sempre creduto che il rinvio del viaggio di Eda in Italia è dipeso da un brutto scherzo che le ha fatto la madre, ma in realtà non è affatto così, in quanto la donna le svelerà che è stata Eda a chiamare l'università e a rinviare l'inizio del suo percorso di studi.

Pırıl e il bacio a Engin

Se Eda e Serkan sono entrati nel pieno del loro rapporto, un'altra "probabile" coppia cercherà di fare altrettanto. Infatti Pırıl, dopo che Ceren le ha detto che Engin è innamorato solo di lei, l'ha invitato a cena e i due si ritroveranno a mangiare insieme nell'ufficio di lui, in un'atmosfera molto romantica.

Lui cercherà di farla felice in tutti i modi, infatti le comprerà il sushi direttamente dal suo ristorante preferito. La ragazza, però, vorrà sfruttare la serata anche per fare un passo in avanti nel loro rapporto, in fondo si conoscono da dieci anni e le cose sono da sempre stabili. Probabilmente vorrebbe una dimostrazione d'amore da parte di Engin, ma non arriverà, così non si lascerà scappare l'occasione e d'improvviso lo bacerà. Finalmente tra i due potrà sbocciare l'amore?