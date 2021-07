La soap opera di origini turche Love is in the air che fa compagnia nei pomeriggi estivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, è ormai piuttosto seguita dai telespettatori.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 29 luglio 2021, il protagonista Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver saputo la terribile verità sulla morte dei genitori di Eda Yildiz (Hande Erçel) dal padre Alptekin (Ahmet Mark Somers) e avendo appreso ogni minimo dettaglio, non accetterà affatto questa coincidenza.

L’architetto ovviamente non saprà ancora come comportarsi, dopo aver saputo del coinvolgimento della sua famiglia con il tragico evento che ha stravolto la vita alla sua amata, poiché sarà a conoscenza che ha sofferto già parecchio.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 29 luglio: Eda sospetta che Bolat le stia nascondendo qualcosa

Gli spoiler sullo sceneggiato conosciuto in Turchia con il titolo originale Sen Cal Kapimi (Bussa alla mia porta), relativi a ciò che succederà nel 44° episodio che andrà in onda su Canale 5 giovedì 29 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, annunciano che Eda sarà preoccupata a causa di Serkan. In particolare la giovane studentessa avrà il presentimento che il ricco architetto le stia nascondendo qualcosa, dopo aver notato probabilmente lo strano atteggiamento dello stesso.

In effetti Bolat sarà assalito dai sensi di colpa per aver appreso una sconvolgente verità che non si sarebbe mai aspettato durante un dialogo con il padre Alptekin: l’anziano uomo in passato aveva una ditta che usava la sabbia di mare per costruire e un giorno cadde un muro che causò il decesso di due persone, ossia i genitori di Eda.

Entrando nel dettaglio il figlio di Aydan non avrà il coraggio di mettere al corrente colei che ama delle dinamiche dell’incidente in cui sono morti i suoi cari, per non farle sopportare un altro grosso peso.

Efe e Serkan si provocano, Ferit e Ceren complici

Nel contempo durante il suo brunch che si terrà in una sala, l'architetto Efe (Ali Ersan Duru) non farà altro che provocarsi con Serkan.

Intanto Ceren (Melisa Döngel) non reagirà bene in un primo momento, quando saprà che grazie a Ferit (Cagri Citanak) potrà lavorare alla holding come avvocato: la complicità dei due non passerà inosservata a Selin (Bige Önal), che si sarà appena sbarazzata del suo abito da sposa.

In seguito, anche se Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) faranno di tutto per non far sapere a nessuno della loro storia d’amore, Serkan si accorgerà che c’è del tenero tra loro.

Infine Aydan (Neslihan Yeldan) sarà preoccupata per il figlio e così chiederà Seyfi (Alican Aytekin) di bussare alla porta di Ayfer (Evrim Dogan), con l’obiettivo di indagare sul rapporto tra Serkan e Eda.