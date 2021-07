Continua l'appuntamento con le puntate di Love is in the air: le anticipazioni del 19 luglio rivelano che Aydan e Ayfer cercheranno di indagare sulla relazione tra Serkan ed Eda. Lo faranno in modo diverso, ma entrambe non raggiungeranno alcun risultato. Selin, intanto, rimarrà molto delusa dal rapporto dei due e, nonostante voglia sposare Ferit sarà costretta ad affrontare un difficile momento.

Trama di Love is in the air del 19 luglio: Eda mentirà sul suo rapporto con Serkan

Nella puntata di lunedì 19 luglio gli equilibri tra i protagonisti subiranno dei cambiamenti.

Eda chiederà a Serkan di fare attenzione perché vorrà evitare che gli altri notino il loro rapporto. Ogni tentativo della coppia, però, fallirà perché tutti saranno certi che ci sia qualcosa di diverso in loro.

Ayfer rimarrà molto sorpresa dalla decisione di Eda di non partire più per l'Italia. La ragazza, infatti, era sembrata molto convinta della sua scelta. Anche se non ne avrà le prove, la zia inizierà a sospettare che in tutto questo ci sia Serkan. Le amiche, inoltre, non sapranno dare una spiegazione al comportamento della giovane. Eda riuscirà a sostenere le sue bugie? Oppure il piano elaborato con Serkan si concluderà in un buco nell'acqua?

Selin vedrà Serkan ed Eda in atteggiamenti romantici

Secondo gli spoiler di Love is in the air Selin e Ferit si impegneranno per far funzionare il loro rapporto. Decideranno di parlare un po' e andranno a fare una passeggiata insieme. In quel momento, però, Selin noterà la presenza di Serkan ed Eda: la coppia sarà troppo impegnata a scambiarsi tenerezze per rendersi conto dello sguardo indiscreto della ragazza.

Nel frattempo, Aydan vorrà saperne di più delle ultime vicende sentimentali del figlio. Gli porrà delle domande e cercherà di capire se tra lui e Selin ci potrà ancora essere qualcosa: Serkan però, con una scusa si rifiuterà di rispondere.

Eda verrà ipnotizzata da Ayfer

Le anticipazioni del 19 luglio di Love is in the air rivelano che Ayfer sarà intenzionata a scoprire la verità e così, sfruttando l'ipnosi, cercherà di far confessare la povera Eda.

La sua tecnica sembrerà funzionare perché la ragazza apparirà totalmente in trance. Tuttavia, l'arrivo di Melek annullerà l'effetto dell'ipnosi.

Poco dopo, Eda e Serkan si incontreranno per condividere la colazione. L'uomo vorrebbe che Eda fosse sincera con lui e che gli parlasse a cuore aperto di ciò che prova. La ragazza, però, apparirà molto titubante.