Il pomeriggio estivo di Canale 5 continua a essere occupato anche dalla serie televisiva di origini turche Love is in the air, in cui non mancano mai i colpi di scena. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 23 luglio 2021, Serkan Bolat si mostrerà geloso quando vedrà il nuovo socio della holding Efe Akman vicino alla sua amata Eda Yildiz.

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan) invece farà una scoperta del tutto inaspettata, che chiarirà ogni dubbio avuto sino ad ora: la donna apprenderà che sua nipote e il ricco architetto non stanno fingendo, poiché stanno realmente insieme.

Anticipazioni Love is in the air del 23 luglio: Serkan non vede di buon occhio Efe

Nella quarantesima puntata della soap opera che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 23 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Selin sarà ancora disperata per il fatto che Ferit abbia rovinato il giorno delle loro nozze rifiutandosi di sposarla. Per merito di Melek (Elçin Afacan), l’ex fidanzata di Serkan farà un resoconto sulla sua vita. Intanto tutti i dipendenti dell’azienda Art Life sapranno che Selin ha venduto le sue quote a Efe: la notizia dopo essersi diffusa rapidamente però farà nascere diversi fraintendimenti.

In seguito Efe, il nuovo socio della holding, non appena sarà in procinto di firmare dei documenti susciterà diverse reazioni: da una parte l’uomo catturerà l’interesse di Leyla (İlkyaz Arslan) e Melek, dall’altra si farà odiare dal primo istante da Bolat.

In particolare quest’ultimo non vedrà di buon occhio la vicinanza tra il nuovo arrivato ed Eda.

Ayfer apprende della relazione tra Eda e Bolat, Selin costretta a lavorare con Ferit

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) farà di tutto per essere di supporto per il marito Alptekin: quest’ultimo però finirà per ricevere troppe attenzioni da parte della moglie, seppur a distanza.

A questo punto la madre di Serkan dopo aver sistemato la stanza del consorte nel migliore dei modi, riceverà la visita di Ayfer, che vorrà starle accanto in questo difficile momento: quest’ultima durante la chiacchierata verrà a conoscenza che Eda e Serkan hanno una storia d’amore a tutti gli effetti. Sia Aydan che Ayfer non appoggeranno la relazione tra l’architetto e la giovane studentessa.

Infine Selin si vedrà costretta a lavorare insieme a Ferit tra le mura della Art Life: quest’ultimo dopo aver incontrato in maniera casuale Ceren scambierà qualche parola con la stessa, senza accorgersi però di essere spiato dalla sua ex.