Non mancano gli intrighi nello sceneggiato di origini turche intitolato Love is in the air, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 27 luglio 2021, la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel) rimarrà parecchio delusa dalla zia Ayfer (Evrim Doğan). In particolare la fanciulla, dopo aver fatto un passo, indietro decidendo di trasferirsi in Italia dopo il viaggio annullato per il ricco architetto Serkan Bolat (Kerem Bürsin), con l’obiettivo di completare gli studi universitari, farà una scoperta che non le piacerà per niente.

La ragazza verrà a conoscenza che dietro alla borsa di studio che ha ottenuto per mano della nonna, in realtà si nasconde lo zampino della zia Ayfer: questo gesto ferirà profondamente Eda, la quale si sentirà tradita da una delle persone più importanti per lei, che avrebbe agito alle sue spalle. Da questo momento in poi, quest’ultima deciderà di non far intromettere più nessuno nelle proprie decisione.

Intanto verrà a galla una scottate verità in grado di cambiare gli equilibri nelle vicende della Serie TV: si tratterà delle dinamiche dell’incidente in cui sono deceduti i genitori di Eda.

Anticipazioni Love is in the air, episodio di martedì 27 luglio: Yildiz discute con la zia Ayfer

Gli spoiler sulla puntata della commedia romantica Sen Çal Kapimi in onda martedì 27 luglio 2021 come di consueto dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, raccontano che Eda litigherà con la zia Ayfer, non appena saprà della borsa di studio della nonna.

Nel contempo la giovane Yildiz, dopo l’iniziale titubanza per non rivedere Serkan, deciderà di continuare a lavorare nell’azienda Art Life quando riceverà una proposta da Efe (Ali Ersan Duru), il nuovo socio della holding. La studentessa, a causa di un progetto a cui non potrà rinunciare, si vedrà costretta a collaborare ancora una volta con Bolat: la tensione tra i due salirà alle stelle quando si vedranno in ufficio ovviamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda dice a Serkan di voler passeggiare nel bosco da sola, Aydan e Aptekin sconvolti

Successivamente il ricco architetto discuterà nella sua automobile con Eda: quest’ultima, dopo il litigio, dirà a Bolat a lasciarla passeggiare da sola nel bosco.

Nel contempo una bruttissima notizia destabilizzerà Aydan (Neslihan Yeldan) e il marito Alptekin (Ahmet Mark Somers): i due coniugi faranno una scoperta sconvolgente, apprendendo che la holding è indirettamente responsabile della morte dei genitori di Eda, avvenuta diversi anni prima.