Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda farà di tutto per scoprire il vero motivo per cui Serkan l'abbia lasciata. Intanto l'architetto verrà a conoscenza che il negozio di Ayfer naviga in cattive acque, così troverà un modo per aiutarla.

Eda vuole scoprire perché Serkan l'ha lasciata

Dopo essere stata "sorvegliata" per tutta la notte da Serkan, dopo l'incidente nel bosco, Eda avrà un solo pensiero per la mente: perché quando stava in macchina con lui, e lei ha appoggiato la testa sulla sua spalla, lui ha mormorato che avrebbe voluto che quell'attimo durasse per sempre?

La ragazza non si darà pace e sarà convinta che Serkan la ami ancora e che l'abbia lasciata per un motivo ben preciso che non vuole svelarle. Per questo motivo vorrà fare di tutto per scoprirlo.

La prima che metterà "sotto torchio" sarà Pırıl. Visto che lei e Serkan sono molto amici, forse potrebbe sapere il motivo per cui l'architetto l'ha lasciata, ma Eda farà un buco nell'acqua, visto che Serkan non le ha rivelato nulla, così si convincerà che l'architetto non prova più dei sentimenti per lei. Pırıl, però, le farà capire che non è proprio così. Non crede che Serkan abbia smesso di amarla, però sa che è il tipo che mette la ragione prima dell'amore.

Serkan negherà tutte le ipotesi di Eda

Non soddisfatta di ciò che ha scoperto finora, Eda deciderà di andare direttamente alla fonte, ovvero di porre la fatidica domanda a Serkan.

Complice la festa di compleanno di Pırıl, e qualche bicchiere di troppo, Eda gli chiederà perché ha pronunciato quelle parole in macchina e Serkan le spiegherà che, visto che dopo il trauma cranico lei era convinta che fossero ancora fidanzati, lui ha solo cercato di rafforzare la sua convinzione, per non mandarla ancora di più in confusione.

Eda non gli crederà per nessuna ragione e gli dirà che ben presto verrà a capo della verità.

Serkan e l'aiuto economico per Ayfer

Il giorno dopo la festa di Pırıl, Efe avrà un confronto con Serkan e gli dirà se per lui esistono problemi in merito al fatto che Eda lavori con lui. Serkan, orgoglioso più che mai, gli dirà di no: Eda è libera di lavorare con chi vuole.

Per Efe sarà una cosa positiva: la ragazza ha bisogno di soldi visti i problemi economici che sta attraversando il negozio di fiori della zia Ayfer, complicanze di cui Serkan non è a conoscenza.

Allora l'architetto non si tirerà indietro e proverà ad aiutarla nell'immediato, ma non lo farà direttamente. Dopo aver contattato una sua amica, procurerà al negozio di Ayfer un cliente molto importante. Solo che ci sarà un misunderstanding, infatti Eda sarà convinta che questo cliente l'abbia procurato Efe.